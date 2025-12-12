Slušaj vest

Stari oglas iz srpske dnevne štampe, za koji se procenjuje da potiče iz doba između dva svetska rata, ponovo je privukao veliku pažnju javnosti. Čim se pojavio na internetu, osvojio je ljude svojom šarmantnom neobičnošću i pomalo duhovitim tonom. U njemu jedna žena iz Srbije objavljuje da traži supruga, ali kriterijumi koje navodi toliko su neuobičajeni da i danas deluju iznenađujuće, posebno ako se uzme u obzir vreme u kom je oglas objavljen.

Ovaj unikatni oglas ponovo je postao viralan zahvaljujući Instagram stranici Istorijski zabavnik, a sadržaj prenosimo u originalu:

„Tražim muža. Prinuđena sam da se udam iz posebnih okolnosti. Izgled i godine ne igraju nikakvu ulogu. Vernost ne očekujem.
Gospodinu koji bi želeo da sa mnom sklopi ovakav formalni brak obezbeđujem potpunu slobodu i mesečnu naknadu, pod jedinim uslovom da pristane na razvod kada to budem zatražila.
Ponude slati pod šifrom ‘Dinamit’.“

Administratori stranice Istorijski zabavnik naveli su da tačan izvor oglasa nije poznat, osim da se veruje da je potekao iz domaćeg lista u međuratnom periodu.

Mladoženje, gde ste? Ne znam tačno poreklo oglasa, osim priče da je iz naših novina između dva rata. Nisam mogla da odolim, morala sam da podelim ovo malo istorijsko blago“, navodi se na stranici.

Reakcije pratilaca bile su momentalne — komentari su pljuštali sa svih strana.

  • „Za to vreme — neverovatno modernistički pogled na brak. Svaka čast!“
  • „Iskreno i direktno. Dogovor je dogovor.“
  • „Fantastično!“
Ne propustiteDruštvoZBOG OVOG OGLASA ISPRED GRADSKE UPRAVE SVI CRKAVAJU OD SMEHA: Srbin traži ženu za brak, ima i USLOVE, a sebe dobro NAHVALIO (FOTO)
profimedia0318193765.jpg
DruštvoHIT PONUDA ZA BRAK ISPOD KURIROVOG TEKSTA: Srpski penzioner traži DEVOJKU ili ŽENU za BRAK: Do detalja naveo šta nudi, poručio OVO
profimedia0474663741.jpg
ZanimljivostiSara je 45 godina čekala da ima intimne odnose: Prvu bračnu noć provela je u agoniji nakon šokantnog otkrića
Screenshot 2025-11-04 210201.png
ZanimljivostiOvaj greh se izjednačava sa ubistvom, a svi ga smatramo bezazlenim: Arhimandrit Stefan otkrio čime se pred Bogom ne treba igrati
Arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta

 Video: Brakovi u Srbiji traju najviše 13 godina

Brakovi u Srbiji traju najviše 13 godina! Sve više razvoda zbog ćutanja i prevara - advokati za Kurir otkrivaju najčešće razloge ovakvih odluka! Izvor: Kurir televizija