Stari oglas iz srpske dnevne štampe, za koji se procenjuje da potiče iz doba između dva svetska rata, ponovo je privukao veliku pažnju javnosti. Čim se pojavio na internetu, osvojio je ljude svojom šarmantnom neobičnošću i pomalo duhovitim tonom. U njemu jedna žena iz Srbije objavljuje da traži supruga, ali kriterijumi koje navodi toliko su neuobičajeni da i danas deluju iznenađujuće, posebno ako se uzme u obzir vreme u kom je oglas objavljen.

Ovaj unikatni oglas ponovo je postao viralan zahvaljujući Instagram stranici Istorijski zabavnik, a sadržaj prenosimo u originalu:

„Tražim muža. Prinuđena sam da se udam iz posebnih okolnosti. Izgled i godine ne igraju nikakvu ulogu. Vernost ne očekujem.

Gospodinu koji bi želeo da sa mnom sklopi ovakav formalni brak obezbeđujem potpunu slobodu i mesečnu naknadu, pod jedinim uslovom da pristane na razvod kada to budem zatražila.

Ponude slati pod šifrom ‘Dinamit’.“

Administratori stranice Istorijski zabavnik naveli su da tačan izvor oglasa nije poznat, osim da se veruje da je potekao iz domaćeg lista u međuratnom periodu.

„Mladoženje, gde ste? Ne znam tačno poreklo oglasa, osim priče da je iz naših novina između dva rata. Nisam mogla da odolim, morala sam da podelim ovo malo istorijsko blago“, navodi se na stranici.

Reakcije pratilaca bile su momentalne — komentari su pljuštali sa svih strana.

„Za to vreme — neverovatno modernistički pogled na brak. Svaka čast!“

„Iskreno i direktno. Dogovor je dogovor.“

„Fantastično!“

