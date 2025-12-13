Slušaj vest

Dnevni horoskop za 13. decembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta su vam zvezde predvidele ove subote.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Veoma važne vesti mogu obeležiti ovaj dan. U vezi s tim očekuje vas iznenadno poslovno putovanje. Pred vama je veoma lepo i romantično veče koje ćete provesti s partnerom. Vaš odnos je pun ljubavi i razumevanja. Smanjite pušenje, kao i unos alkohola.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Akcenat je na finansijama. Očekuje vas povećani obim posla, a to će biti propraćeno znatnim finansijskim napretkom. Susret s jednom osobom na zabavi može se pretvoriti u lepo prijateljstvo, a potom i u ljubav. Osetljivost grla.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Planetarna situacija u vašem znaku doneće vam talas pozitivne energije i većeg elana na poslu. Očekuje vas finansijski dobitak. Planirate zajednički izlet s partnerom. To će doprineti vašem većem zbližavanju i harmoniji. Nervoza.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj period je povoljan za vašu finansijsku situaciju. Planete su vam danas posebno naklonjene što se tiče posla u uslužnim delatnostima i kreativnim zanimanjima. Zapaljiva atmosfera između vas i osobe s kojom ste se nedavno upoznali. Slobodne Rakove očekuje uzbudljiv izlazak prepun emotivnog naboja. Puni ste snage i energije.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan protiče u znaku finansijskog uspeha. Nezaposlene Lavove očekuje odlična poslovna ponuda. Ljubavna romansa na putovanjima može obeležiti ovaj dan. Postoji mogućnost tajne veze sa osobom koja vam se već dugo dopada. Glavobolja.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas se maksimalno aktivirajte, jer će vam za rukom poći mnoge stvari koje ranije niste uspeli da završite. Finansijski dobitak. Slobodnim Devicama predstoji flert na poslu. One koji su u vezi očekuju iskušenja jer će prilike za flert biti na svakom koraku. Nervoza.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas ćete zablistati u punom sjaju i sa svim svojim sposobnostima! Očekuju vas pohvale nadređenih! Uspešan poslovni dogovor i početak rada na novom projektu. Slobodne Vage mogu započeti vezu sa osobom koja nije slobodna. Vage koje su u vezi mogu se naći u iskušenju da uđu u tajnu vezu. Pad imuniteta.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas posebno obratite pažnju na problematičnog poslovnog saradnika. Neophodno je da otvoreno porazgovarate o svemu i da ispravite nepravdu. Škorpije očekuje nesporazum u odnosu s partnerom. Moguće su kriza poverenja i ljubomorne scene. Opšte nezadovoljstvo.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Akcenat je na poslovnom sastanku na kom bi trebalo da donesete bitne odluke. Strelčevi se nalaze na prekretnici jer vrlo lako mogu preći granicu prijateljstva sa osobom koju dugo poznaju. Problem sa skočnim zglobom. Posavetujte se sa ortopedom.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Glavna tema je početak rada na novom projektu. Reorganizacija poslovanja može da unapredi vaše poslovanje. Jarčevi mogu da obnove vezu s bivšom ljubavi. To je neko koga zapravo nikad nisu ni preboleli. Pojava osipa, moguća je iritacija kože.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas možete postići veliki finansijski uspeh. Možete započeti realizaciju nekog odavno zacrtanog cilja u vezi s privatnim biznisom. Vaš odnos s partnerom se stabilizovao. Sledi period dalje harmonizacije. Loša cirkulacija.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Planete su vam naklonjene u pogledu sklapanja nove poslovne saradnje. Važno je da se maksimalno aktivirate i donesete važne odluke. Kriza poverenja između vas i partnera i dalje traje. Potrudite se da povratite poverenje. Mračnog ste raspoloženja.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?