Vikend horoskop od 12. do 14. decembra: Lav opsednut sitnicama, a Vage voljne da organizuju dobru zabavu
Vikend horoskop za period od 12. do 14. decembra otkriva šta svaki znak Zodijaka očekuje na polju ljubavi, porodice, zdravlja i ličnog razvoja.
Ovan
Zvezde vam pripremaju dane pune energije i kreativnosti. Briljantna ideja može se pojaviti niotkuda, dajući vam potrebnu motivaciju. Ovo je savršeno vreme da izrazite svoje misli i podelite svoju viziju sa voljenima. Organizujte večeri čitanja sa voljenima ili istražite nova mesta bez trošenja mnogo novca. Odvojite vreme da se povežete sa onima koji vas inspirišu.
Bik
Ovaj vikend će vam doneti osećaj zadovoljstva postignutim. Ovo je savršeno vreme da razmislite o svojim dostignućima i postavite nove ciljeve. Zvezde vas podstiču da podelite svoje misli sa prijateljem od poverenja, što će vam pomoći da steknete jasnoću. Uživajte u malim zadovoljstvima, poput omiljenog deserta ili šetnje u prirodi. Ovi jednostavni trenuci će vam dati energiju
Blizanci
Naredni dani će vam doneti mogućnosti za druženje. Privući će vas zanimljivi susreti, a razgovori sa prijateljima mogu otvoriti nove horizonte. Budite otvoreni za nove ideje i ne oklevajte da izrazite svoje mišljenje. Organizujte druženje sa starim prijateljima. Zajednička večera ili veče igara ojačaće vaše veze i uneti radost u vaš život.
Rak
Ovo je period savršen za slušanje vaše intuicije. Vaša osećanja će biti jača, a vaše emocionalne veze živahnije. Ovo je dobro vreme da izrazite svoja osećanja prema voljenima. Posvetite vreme aktivnostima koje donose radost, kao što su kuvanje ili kreativnost. Ove aktivnosti hrane dušu i daju vam unutrašnji mir.
Lav
Ovaj vikend će vas naterati da obratite više pažnje na detalje. Sitnice mogu značajno uticati na vaše odnose. Sada je vreme da analizirate šta zaista želite. Odvojite vreme za organizaciju. Dobro osmišljen plan će vam pomoći da se osećate samopouzdanije i lakše ostvarite svoje ciljeve.
Devica
Sve su prilike da treba da slušate svoj unutrašnji glas. Ovaj vikend bi mogao doneti važna otkrića o sebi i pravcu u kojem želite da se krećete. Budite otvoreni za promene i nove mogućnosti. Odvojite vreme da razmisle o svojim željama. Šetnja u prirodi ili sesija pisanja pomoći će im da razjasne misli.
Vaga
Ovaj vikend će vam doneti osećaj harmonije. Vaši odnosi će biti u centru pažnje, a osećaćete se srećno u društvu voljenih. Ovo je savršeno vreme da proslavite važne veze u vašem životu. Organizujte druženje ili malu zabavu. Prijatna atmosfera će ojačati vaše veze i doneti radost vašoj duši.
Škorpija
Ovaj period će vam doneti izazov, ali i priliku za samospoznaju. Vreme je da se suočite sa svojim strahovima i shvatite šta zaista želite. Budite iskreni prema sebi. Posvetite vreme razmišljanju. Kreativne aktivnosti ili vođenje dnevnika će vam pomoći da izrazite emocije i steknete jasnoću.
Strelac
Ovaj vikend će vas inspirisati da istražite nove ideje i perspektive. Vaša prirodna radoznalost će biti pojačana, a upoznavanje novih ljudi će obogatiti vaše iskustvo. Isplanirajte kratko putovanje ili poseti muzej. Na taj način ćete otkriti nešto novo i inspirativno.
Jarac
Ovaj vikend je posvećen proceni vaših dostignuća. To je dobro vreme da priznate svoj rad i proslavite svoje uspehe. Razmišljanje o putu koji ste prešli doneće radost. Posvetite vreme svojoj omiljenoj aktivnosti. Bilo da je u pitanju dobar film ili ukusan obrok, odvojite vreme za sebe.
Vodolija
Ovaj period će vam doneti mnogo inovativnih ideja. Osećaćete se inspirisano da doprinesete društvu i iskoristite svoje veštine da napravite razliku. Budite otvoreni za saradnju! Savetuje vam se da učestvujete u grupnim projektima. Saradnja sa drugima će doneti zadovoljstvo i ojačati društvene veze.
Ribe
Ovaj vikend bi vam mogao doneti poseban susret. To može biti romantična veza ili snažno prijateljstvo. Budite otvoreni za svoje emocije i ono što univerzum nudi. Odvojite vreme za odmor i brigu o sebi. Udobno veče kod kuće ili šetnja sa prijateljima će vam pomoći da se napunite energijom.
(Kurir.rs/Sensa)
Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?