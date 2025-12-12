Slušaj vest

U toku je božićni post – najmirniji deo godine, period u kojem se vernici povlače u tišinu i pripremaju za susret sa Hristom kroz Svetu pričest. U pravoslavnoj tradiciji pričest nije samo obred, već trenutak duboke duhovne obnove. Zbog toga se od vernika očekuje poseban unutrašnji mir i odricanje od svega što remeti dušu.

Zašto postoje pravila?

Svrha pripreme nije strogo poštovanje forme, već usmeravanje srca ka Bogu. Post, molitva i uzdržanje pomažu čoveku da se odmakne od svakodnevnog haosa i da se pred Svetu tajnu približi sa više smirenosti. Što je unutrašnji nemir manji, to je i sam čin pričešća dublji i blagotvorniji.

pričešće Foto: Amir Makar / AFP / Profimedia

Šta vernik ne treba da radi pred pričešće?

Potpuno uzdržanje od hrane i pića od ponoći: Najpoznatije pravilo glasi: od 00:00 ne jede se i ne pije ništa – čak ni voda. Izuzeci postoje samo kada zdravlje nalaže drugačije, ali isključivo uz blagoslov sveštenika, jer crkva uvek vodi računa o čoveku.

Izbegavanje svađa, ružnih reči i nervoze: Duševni mir važniji je od telesnog posta. Dan pred pričest i sam dan liturgije treba da proteknu bez prepirki, ogovaranja i unutrašnjih sukoba. Sve što narušava smirenost udaljava od prave pripreme.

Bez jakih mirisa, žvakaćih guma i kafe: Crkva ističe da vernik treba da pristupi Čaši tiho i skromno. Mirisi, žvake ili kafa narušavaju tu vrstu pripreme i zato se izbegavaju.

Dolazak u hram u tišini i pristojnoj odeći: U crkvu se ulazi bez žurbe, prigušenim glasom, sa ugašenim telefonom. U redu pred Svetu čašu ne preskače se nikoga, ruke su prekštene na grudima, a ime se izgovara tiho.

Post se nastavlja i nakon pričešća: Dan pričešća ostaje posan, osim ako sveštenik ne odredi drugačije. Taj dan se smatra vremenom zahvalnosti i unutrašnje pribranosti.

Najčešće nedoumice vernika

Pričešće Foto: Shutterstock

Da li je dozvoljena voda pre pričešća? Prema opštem pravilu – ne. Od ponoći se ništa ne uzima. Ako postoje zdravstveni problemi ili specifične životne okolnosti, sveštenik može dati drugačiji savet.

Kako se post računa uz ponoćnu liturgiju? Obično je potrebno oko osam sati posta pre pristupanja Čaši. Kod onih koji rade noćne smene pravilo može biti prilagođeno, ali uvek uz konsultaciju sa sveštenikom.

Da li mora da se posti i nakon pričešća? Da, taj dan je uvek posvećen smirenosti, zahvalnosti i duhovnom miru.

Značaj poštovanja ovih pravila

Pričest je trenutak u kojem vernik obnavlja svoju vezu sa Bogom. Ako se pravilno pripremi, čovek dobija snagu, unutrašnje olakšanje i veću ljubav prema bližnjima. Zbog toga pravila nisu teret, već putokaz da se Svetoj tajni priđe sa čistim srcem i iskrenom namerom.

Molitva pred Sveto pričešće

Molitva za Sveto pričešće Foto: Shutterstock

"Verujem, Gospode, i ispovedam da si Ti zaista Hristos, Sin Boga živoga, Koji si došao u svet da grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja. Još verujem da je ovo samo prečisto Telo Tvoje, i ova sama prečasna Krv Tvoja. Stoga Ti se molim: pomiluj me i oprosti mi sagrešenja moja hotimična i nehotimična, učinjena rečju i delom, svesno i nesvesno; i udostoj me da se neosuđeno pričestim prečistim tajnama Tvojim na otpuštanje grehova i na život večni. Primi me danas, Sine Božiji, za pričasnika Tajne Večere Tvoje, jer neću kazati Tajnu neprijateljima Tvojim, niti ću Ti dati celiv kao Juda, već kao pokajani razbojnik ispovedam Te: seti me se, Gospode, u Carstvu Tvome. Da mi pričešćivanje Tvojim Svetim Tajnama, Gospode, ne bude na sud ili osudu, nego na isceljenje duše i tela. Amin."

Pogledajte video: U Samodreži se pričestila vojska kneza Lazara