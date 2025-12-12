Slušaj vest

Kraj godine obično dočekujemo umorni, sa osećajem da smo dali sve od sebe i da više nemamo snage za još jednu promenu. Međutim, postoje periodi kada se energija iznenada pomeri, kao da se vazduh razvedri posle dugog pritiska. Posle 20. decembra dolazi upravo takav trenutak.

Ovo nije simboličan „novi početak“ koji vezujemo za 1. januar, već tiha, ali snažna prekretnica. Period u kojem se završava jedan ciklus i otvara drugi, bez mnogo upozorenja, ali sa jasnim signalima. Za većinu ljudi to će biti tek blagi unutrašnji nemir, ali za dva horoskopska znaka - ovo je tačka u kojoj se život deli na "pre" i "posle". Zvezde im nude ono što se retko dobija - čist početak, bez obaveze da se stare odluke opravdavaju.

Ovan - trenutak kada se stari obrasci ruše bez žaljenja

Ilustracija horoskopskog znaka Ovan Foto: Profimedia

Za Ovnove, protekli meseci bili su iscrpljujući. Imali su osećaj da se bore sa istim preprekama iznova, kao da ulažu energiju, ali se rezultati stalno odlažu. Posle 20. decembra dolazi nagli zaokret - ne spolja, već iznutra. Ovan konačno shvata da više nema šta da dokazuje. Ono što je do sada tolerisao - odnose, poslove, situacije koje su ga gušile - sada postaje neizdrživo. I upravo u tome leži snaga ovog perioda.

Njihov "početak od nule" ne znači poraz, već svesno rušenje mostova koji više ne vode nikuda. Mnogi Ovnovi će se odlučiti na poteze koji drugima deluju rizično - promenu posla, selidbu, prekid odnosa koji je dugo trajao, ali bez suštine. Ključno je da ne gledaju unazad. Posle 20. decembra, sve što ostave iza sebe prestaje da ima moć nad njima. A ono što dolazi traži hrabrost - baš onu po kojoj su Ovnove oduvek prepoznavali.

Jarac - novi temelji, ali iz sasvim drugačijeg razloga

Ilustracija horoskopskog znaka Jarac Foto: Profimedia

Jarčevi su navikli da izdrže. Da nose odgovornost, da trpe, da se oslanjaju na disciplinu čak i kada su emotivno iscrpljeni. Ali ovaj veliki obrt ne dolazi kroz još više rada, već kroz unutrašnje razrešenje. Kako se približava period njihove vladavine, Jarčevi počinju da vide jasnije gde su gradili život na temeljima koji im više ne odgovaraju. Shvataju da sigurnost bez ispunjenosti nije uspeh, već zamor.

Njihov novi početak posle 20. decembra tiče se autentičnosti. Prvi put posle dugo vremena, Jarac sebi postavlja pitanje: „Da li ovo zaista želim?“ i spreman je da prihvati odgovor, čak i ako vodi u nepoznato. Mnogi će napustiti stabilne, ali iscrpljujuće pozicije. Neki će promeniti način na koji rade, drugi način na koji vole. Finansijski pomaci dolaze kasnije, ali kao posledica promene stava, ne kao glavni cilj.

Zašto je ovaj period važan i za ostale znakove

Iako su Ovan i Jarac u fokusu, energija promene posle 20. decembra dostupna je svima koji su spremni da je osete. Razlika je u tome što ova dva znaka nemaju luksuz da ostanu isti - za njih je promena nužnost.

Ako želite da iskoristite ovaj period, astrologija savetuje tri jednostavna, ali moćna koraka:

Raščistite prostor oko sebe - fizičko okruženje često odražava unutrašnje stanje

Jasno definišite šta više ne želite - to je često važnije od liste želja

Ne čekajte savršene uslove - ovaj period nagrađuje odluku, ne perfekcionizam Sudbina više nije nešto što se samo "dešava"

Najveća vrednost ovog perioda nije u predviđanjima, već u spoznaji da više nismo pasivni posmatrači sopstvenog života. Posle 20. decembra, energija podržava one koji su spremni da preuzmu odgovornost - ne iz straha, već iz jasnoće. Za Ovnove i Jarčeve, ovo je trenutak kada se prošlost zatvara bez potrebe za objašnjenjima. A za sve ostale - podsetnik da promene ne moraju da čekaju novu godinu. Ponekad je dovoljno da odlučite. Ostalo će Vas sustići putem.

