Dnevni horoskop za 14. decembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje poslednjeg dana u nedelji.

OVAN

U ovom periodu vaš finansijski plan je nestabilan, ali će vam se pomalo rizični poslovni potezi danas isplatiti. Budite obazrivi u odnosu s partnerom jer postoji mogućnost nesporazuma. Kriza poverenja. Variranje pritiska.

BIK

Pred vama je početak rada na novom zadatku, a to je izazov jer predstavlja nešto potpuno novo za vas. Nerazumevanje između vas i partnera nastaje usled različitih stavova što se tiče bitnih stvari. Osetljivost grla.

BLIZANCI

Ovaj period je daleko povoljniji jer se oslobađate negativnog uticaja planeta. Očekuje vas uspešan sastanak. Danas možete upoznati neodoljivo privlačnu osobu preko posla. Moguć je početak tajne ljubavne veze. Nervoza praćena nesanicom.

RAK

Finansijska situacija se stabilizuje tokom ovog perioda. Uspeh u kreativnim zanimanjima i prosveti. Poznanstvo sa osobom u znaku Vodolije ili Vage može se razviti u romantičnu vezu. Novo ljubavno poglavlje. Vrtoglavica.

LAV

Očekuje vas potpisivanje ugovora sa stranom kompanijom. Planirate reorganizaciju poslovanja. Vaša nervoza i impulsivne reakcije mogu rezultirati raspravom s partnerom. Slobodne Lavove očekuje romantično veče. Tahikardija.

DEVICA

Unapređenje finansijske situacije, bilo da je reč o povišici plate ili novom izvoru prihoda. Slobodne Device očekuje izlazak s prijateljima i tom prilikom mogu upoznati osobu koja će ih osvojiti na prvi pogled. Pad imuniteta.

VAGA

Ovaj dan poslužiće vam za poslovne planove i reorganizaciju. Uskoro sledi unapređenje na poslu. Očekuje vas stabilizacija u odnosu s partnerom. Romantični trenuci u okviru nekog izleta ili putovanja. Muči vas glavobolja.

ŠKORPIJA

Glavna tema je potpisivanje važnog ugovora o dugoročnoj saradnji. Iznenadno poslovno putovanje. Partner vam može prirediti lepo iznenađenje. Bilo da je reč o izlasku, bilo o poklonu, uživaćete svim čulima. Više se krećite.

STRELAC

Danas ćete imati razloga da se ponosite. Moguća su priznanja i pohvale. Uspešan poslovni dogovor i početak rada na novom projektu. Pred vama je veoma lep izlazak u društvo i novo poznanstvo s jednim Blizancem ili Ovnom. Pad imuniteta.

JARAC

Povoljan period za krupne investicije i početak ostvarenja nekog odavno zacrtanog cilja u vezi s privatnim biznisom. Ovaj dan obeležiće flert na poslu. Moguća je tajna veza sa osobom koja nije slobodna. Variranje pritiska.

VODOLIJA

Planete su vam posebno naklonjene, pa vam današnji poslovni potezi mogu doneti unapređenje finansijske situacije. Slobodne Vodolije očekuje lep izlazak u društvo s prijateljima, kada bi mogle upoznati jednog neodoljivog Lava ili Vagu. Povreda skočnog zgloba.

RIBE

Uspeh u saradnji sa stranim kompanijama. Poseban uspeh očekuje Ribe koje rade u IT sektoru ili uslužnim delatnostima. Psihička osetljivost i nervoza mogu danas rezultirati povremenim razmiricama s partnerom. Izbegavajte zadimljene prostorije.