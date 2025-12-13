Slušaj vest

Holivudski reditelj Karl Erik Rinš proglašen je krivim jer je 11 miliona dolara koje mu je Netflix dao za snimanje serije potrošio na luksuzan život, kriptovalute i egzotične automobile.

Američko tužilaštvo Južnog okruga Njujorka saopštilo je u četvrtak, 11. decembra, da je Rinš osuđen zbog učešća u „prevarnoj šemi“, u okviru koje je novac namenjen završetku naučno-fantastične serije White Horse završio – na njegovim ličnim prohtevima.

Netflix Foto: Shutterstock

Milioni za seriju, stotine hiljada za satove i nameštaj

Umesto da novac uloži u produkciju serije, Rinš ga je, prema navodima tužilaštva, koristio za špekulacije u kriptovalutama i luksuzne kupovine.

Na spisku troškova nalaze se:

najmanje 1,7 miliona dolara na kreditne kartice

najmanje 3,3 miliona dolara na nameštaj, antikvitete i dušeke

čak 387.000 dolara za jedan luksuzni švajcarski sat

najmanje 2,4 miliona dolara za pet Rolls-Royce automobila i jedan crveni Ferrari

Karl Erik Rinš Foto: John Sciulli / Getty images / Profimedia

Prete mu decenije zatvora

Rinš je osuđen po jednoj tački za elektronsku prevaru i jednoj tački za pranje novca, za koje mu preti do 20 godina zatvora po svakoj tački. Pored toga, proglašen je krivim i po pet tačaka za finansijske transakcije novcem stečenim nezakonitim putem, od kojih svaka nosi kaznu do 10 godina zatvora.

Američki tužilac Džej Klejton izjavio je:

„Karl Erik Rinš je uzeo 11 miliona dolara namenjenih snimanju serije i prokockao ih na rizične berzanske i kripto-transakcije. Današnja presuda pokazuje da ćemo uvek pratiti trag novca i pozvati odgovorne na odgovornost.“

Netflix mu već dao 44 miliona dolara

Prema saopštenju tužilaštva, Rinš poznat kao reditelj filma „47 Ronina“ iz 2013. godine sa Kijanu Rivsom u glavnoj ulozi – već je delimično završio seriju White Horse i potpisao ugovor sa Netflixom.

Između 2018. i 2019. godine, Netflix je za projekat već isplatio oko 44 miliona dolara.

Međutim, Rinš je tokom 2019. i 2020. tražio dodatna sredstva. Netflix mu je u martu 2020. godine uplatio još 11 miliona dolara, koji su prebačeni na kompaniju pod njegovom kontrolom.

Foto: Alex Pitt / Zuma Press / Profimedia

Novac nestao za manje od dva meseca

Tužilaštvo navodi da je ceo iznos morao biti iskorišćen isključivo za završetak serije, ali da je Rinš već posle nekoliko dana počeo da prebacuje novac između različitih računa, da bi ga na kraju spojio na lični brokerski račun.

Njegove finansijske špekulacije bile su neuspešne – za manje od dva meseca izgubio je više od polovine novca.

Od Holivuda do sudnice

Rinš (49) je ranije već bio optužen po istim tačkama, nakon što je prekršio ugovor sa striming servisom koji je, prema pisanju New York Timesa, bio Netflix.

Netflix se zasad nije oglasio povodom presude, iako su američki mediji zatražili komentar.