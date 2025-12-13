Slušaj vest

Kako se kraj godine približava, ulazimo u period poslovnih novogodišnjih žurki, mnogi zaposleni jedva čekaju da se opuste uz čašu proseka ili dve. Ipak, jedna devojka iz južnog Londona ima hitno upozorenje za sve koji planiraju da se „malo opuste“.

Njeno ime je Kleo, a njena ispovest sa poslovne žurke i danas je progoni.

Ispovest sa korporativne žurke Foto: @cdt416/TikTok

„Nemojte piti na poslovnoj žurki učite iz moje greške“

Kleo je na društvenim mrežama podelila krajnje neprijatno iskustvo koje joj se dogodilo pre sedam godina, a koje, kako kaže, pamti kao da je bilo juče.

„Ne znam kome ovo treba da čuje, ali nemojte se napiti na poslovnoj novogodišnjoj žurki. Verujte mi. Ja sam se obrukala za ceo život“, rekla je ona.

Tada je imala samo 19 godina i prisustvovala je svojoj prvoj korporativnoj žurki. Kako sama priznaje, bila je „sklona piću“, a kada je videla besplatan šank pun proseka i vina kočnice su popustile.

žurka Foto: @cdt416/TikTok

15 čaša alkohola i potpuni gubitak kontrole

„Bez preterivanja, popila sam 13, možda čak i 15 čaša proseka i belog vina. Bila sam totalno gotova“, priznaje Kleo.

Problemi su nastali kada se ekipa preselila na drugu lokaciju. Iako je već bila poprilično pijana, odlučila je da naruči dupli viski sa sokom od jabuke.

U tom trenutku saznaje da je direktor ostavio svoju karticu iza šanka, pa gosti mogu da piju šta god žele. I tu je sve krenulo nizbrdo.

U jednom trenutku razgovor je skrenuo na politiku. Kleo je radila u firmi čiji su čelnici otvoreno podržavali konzervativce, a oko nje su bili CEO, direktor, menadžer svi.

„I niotkuda ja izvalim: ‘Znate šta? Vi ste samo gomila torijevskih k**a’*“, priznaje ona.

Ali to nije bio kraj.

Skandalozna izjava pred šefovima

Kada je direktor počeo da priča o BBC-ju (britanskom javnom servisu), Kleo je izgovorila rečenicu zbog koje je postala legenda – ali na pogrešan način:

„Rekla sam mom menadžeru, CEO-u i direktoru da BBC znači ‘big black co**.“

Nakon toga – potpuni mrak.

Probudila se kod kuće ali blam je tek počeo

Kleo kaže da se ničega više ne seća, čak ni kako je ušla u Uber i stigla kući. Nadala se da će kolege zaboraviti njeno pijano ponašanje. Prevarila se.

Kada se vratila na posao posle Nove godine, shvatila je da je postala tema broj jedan u firmi.

„Bila sam sprdnja cele kompanije. Čak su mi i radnici iz magacina, koji nisu bili na žurki, govorili: ‘Čuli smo da si bila zvezda večeri’.“

Jedan komentar posebno joj se urezao u pamćenje:

„Kolega mi je rekao: ‘Čuo sam da voliš BBC’, a onda su svi počeli da se smeju. Samo sam htela da propadnem u zemlju.“

Njena poruka danas je jasna:

„Pouka priče, ne opijajte se na poslu. Nemojte biti ja.“