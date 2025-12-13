Safija je Gadafiju rodila sedmoro dece: Usred najvećih nemira u Libiji pobegla je preko pustinje, do poslednjeg dana bila je verna ovom dikatoru
Safija Farkaš Gadafi je libijska poslovna žena. Kao udovica bivšeg libijskog lidera Moamera Gadafija, bila je prva dama Libije i predstavnica Sirte. Majka je sedmoro od osmoro biološke dece Gadafija, od kojih su neki učestvovali u njegovom režimu.
Postoje dve verzije o njenom poreklu:
Uobičajena verzija: Farkaš potiče iz porodice plemena Barasa sa istoka Libije, rođena je u Bejdi i školovala se za medicinsku sestru. Alternativna verzija: Rođena je u Mostaru, Bosna i Hercegovina, kao Zsófia Farkas ili Sofija Farkaš, i ima poreklo bosanskih Hrvata ili Mađara.
Ovo je Safija Farkaš Gadafi:
Porodični život
Safija je upoznala Gadafija 1970. godine kada je on bio hospitalizovan zbog upale slepog creva. Te godine su se i venčali u Tripliju, a Safija je postala njegova druga supruga.
Deca Safije Farkaš i Gadafija:
Saif al-Islam Gadafi (rođen 25. juni 1972): arhitekta, ranije smatran Gadafijevim naslednikom; bio je glasnogovornik prema Zapadu i pregovarao o međunarodnim sporazumima.
Al-Saadi Gadafi (rođen 25. maj 1973): bivši profesionalni fudbaler i komandant Libijske specijalne policije, kasnije izručen Libiji iz Nigera i oslobođen 2021. godine.
Mutassim Gadafi (18. decembar 1974 – 20. oktobar 2011): potpukovnik libijske vojske i savetnik za nacionalnu bezbednost; ubijen sa ocem u Sirtu.
Hannibal Muammer Gadafi (rođen 20. septembar 1976): radio u državnoj transportnoj kompaniji; poznat po nasilnim incidentima u Evropi.
Ayesha Gadafi (rođena 25. decembar 1977): advokat, branila Saddama Huseina i iračkog novinara Muntadhara al-Zaidi; udata za Ahmeda al-Gaddafija al-Qahsija, sa kojim ima četvoro dece.
Saif al-Arab Gadafi (1982 – 30. april 2011): vojni komandant tokom Libijskog građanskog rata, poginuo u NATO bombardovanju.
Khamis Gadafi (27. maj 1983 – 29. avgust 2011): komandant elitne Khamis brigade; poginuo u borbama u Tarhuni.
Porodica je takođe navodno usvojila dvoje dece, Hanu i Milada, iako je sudbina Hane sporna. Porodična rezidencija bila je u vojnom kompleksu Bab al-Azizia, južno od Triplija.
Poslovne i druge aktivnosti
Tokom ranog perioda braka sa Gadafijem, Farkaš je vodila niski profil, ali je javni angažman povećala nakon oslobađanja Lockerbie bombadera Abdul Baset Alija al-Megrahija 2009. godine. Poseduje avio-kompaniju Buraq Air, sa sedištem na međunarodnom aerodromu Mittiga.
Libijski građanski rat i bekstvo
Tokom Libijskog građanskog rata 2011, Farkaš je ostala uz porodicu u Tripliju. Nakon sankcija UN-a i zamrzavanja imovine Gadafija i njene lične, francuska i britanska vlada dodatno su zamrznule oko 18 milijardi funti državne i lične imovine.
Kada je Bitka za Tripoli dosegla vrhunac sredinom avgusta, porodica je napustila utvrđeni kompleks. Dana 29. avgusta 2011. iz Alžira je potvrđeno da su Safija, Ayeša i sinovi Muhamad i Hanibal stigli u Alžir, nakon što su prešli pustinju uz pratnju oklopnih vozila.
U oktobru 2012. porodica se preselila u Oman, gde im je odobren politički azil. Od 2023. godine, izveštaji navode da Safija živi u Kairu, Egipat.
Sankcije
Centralna banka UAE naredila je u martu 2012. zamrzavanje računa Safije Farkaš i visokih zvaničnika Gadafijevog režima, u skladu sa Rezolucijom UN Saveta bezbednosti br. 1970 iz 2011. U aprilu 2016. dopušteno joj je da se vrati u Libiju, kao deo napora da se smire lojalisti Gadafija.