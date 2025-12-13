Slušaj vest

Safija Farkaš Gadafi je libijska poslovna žena. Kao udovica bivšeg libijskog lidera Moamera Gadafija, bila je prva dama Libije i predstavnica Sirte. Majka je sedmoro od osmoro biološke dece Gadafija, od kojih su neki učestvovali u njegovom režimu.

Postoje dve verzije o njenom poreklu:

Uobičajena verzija: Farkaš potiče iz porodice plemena Barasa sa istoka Libije, rođena je u Bejdi i školovala se za medicinsku sestru. Alternativna verzija: Rođena je u Mostaru, Bosna i Hercegovina, kao Zsófia Farkas ili Sofija Farkaš, i ima poreklo bosanskih Hrvata ili Mađara.

Porodični život

Safija je upoznala Gadafija 1970. godine kada je on bio hospitalizovan zbog upale slepog creva. Te godine su se i venčali u Tripliju, a Safija je postala njegova druga supruga.

Deca Safije Farkaš i Gadafija:

Saif al-Islam Gadafi (rođen 25. juni 1972): arhitekta, ranije smatran Gadafijevim naslednikom; bio je glasnogovornik prema Zapadu i pregovarao o međunarodnim sporazumima.

Al-Saadi Gadafi (rođen 25. maj 1973): bivši profesionalni fudbaler i komandant Libijske specijalne policije, kasnije izručen Libiji iz Nigera i oslobođen 2021. godine.

Mutassim Gadafi (18. decembar 1974 – 20. oktobar 2011): potpukovnik libijske vojske i savetnik za nacionalnu bezbednost; ubijen sa ocem u Sirtu.

Hannibal Muammer Gadafi (rođen 20. septembar 1976): radio u državnoj transportnoj kompaniji; poznat po nasilnim incidentima u Evropi.

Ayesha Gadafi (rođena 25. decembar 1977): advokat, branila Saddama Huseina i iračkog novinara Muntadhara al-Zaidi; udata za Ahmeda al-Gaddafija al-Qahsija, sa kojim ima četvoro dece.

Saif al-Arab Gadafi (1982 – 30. april 2011): vojni komandant tokom Libijskog građanskog rata, poginuo u NATO bombardovanju.

Khamis Gadafi (27. maj 1983 – 29. avgust 2011): komandant elitne Khamis brigade; poginuo u borbama u Tarhuni.

Porodica je takođe navodno usvojila dvoje dece, Hanu i Milada, iako je sudbina Hane sporna. Porodična rezidencija bila je u vojnom kompleksu Bab al-Azizia, južno od Triplija.

Poslovne i druge aktivnosti

Tokom ranog perioda braka sa Gadafijem, Farkaš je vodila niski profil, ali je javni angažman povećala nakon oslobađanja Lockerbie bombadera Abdul Baset Alija al-Megrahija 2009. godine. Poseduje avio-kompaniju Buraq Air, sa sedištem na međunarodnom aerodromu Mittiga.

Libijski građanski rat i bekstvo

Tokom Libijskog građanskog rata 2011, Farkaš je ostala uz porodicu u Tripliju. Nakon sankcija UN-a i zamrzavanja imovine Gadafija i njene lične, francuska i britanska vlada dodatno su zamrznule oko 18 milijardi funti državne i lične imovine.

Kada je Bitka za Tripoli dosegla vrhunac sredinom avgusta, porodica je napustila utvrđeni kompleks. Dana 29. avgusta 2011. iz Alžira je potvrđeno da su Safija, Ayeša i sinovi Muhamad i Hanibal stigli u Alžir, nakon što su prešli pustinju uz pratnju oklopnih vozila.

U oktobru 2012. porodica se preselila u Oman, gde im je odobren politički azil. Od 2023. godine, izveštaji navode da Safija živi u Kairu, Egipat.

Sankcije

Centralna banka UAE naredila je u martu 2012. zamrzavanje računa Safije Farkaš i visokih zvaničnika Gadafijevog režima, u skladu sa Rezolucijom UN Saveta bezbednosti br. 1970 iz 2011. U aprilu 2016. dopušteno joj je da se vrati u Libiju, kao deo napora da se smire lojalisti Gadafija.