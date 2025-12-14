Slušaj vest

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: I dalje ste u sjajnom periodu u kom postižete odlične poslovne rezultate. Koncentracija vam je na visini, a originalne ideje sipate kao iz rukava. Jedni će položiti važan ispit, a drugi dobiti poslovnu priliku u inostranstvu.

Ljubav: Predstoje vam romantični susreti, strastveni dodiri, a možda i nova ljubav. Jaki planetarni uticaji pomoći će vam da se istaknete, nekog zavedete i dobijete potvrdu svojih kvaliteta. U dugim vezama očekuje vas poboljšanje na erotskom planu.

Zdravlje: Od 16. pripazite se iscrpljenja zbog stresa i mnogo rada. Bićete skloniji glavoboljama i tegobama sa sinusima pa izbegavajte nikotin i kofein, odnosno sve ono što deluje nadražujuće na nervni sistem.

Najbolji dan: 18. decembar

Najlošiji dan: 14. decembar

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Finansijska situacija izmicaće vašoj kontroli. Nedelja nije pogodna za bilo kakva, ulaganja, aktivnosti vezane za kredite, pozajmice, ali ni potraživanja, pa na tom planu budite što oprezniji.

Ljubav: Društveni život će biti prijatan i zabavan. Udvarača ćete imati, s mnogima i izlaziti, ali neće nužno svaki izlazak značiti i početak ljubavne veze. Nije isključeno ni to da s potencijalnim ljubavnim partnerom ostvarite poslovni ili prijateljski odnos.

Zdravlje: Moći ćete da se pohvalite dobrom fizičkom kondicijom, pa su dani odlični za sportiste, ali i za sve one koji se sportom bave rekreativno. Međutim, zbog slabije koncentracije i psihičkog umora, valjalo bi da se više odmarate.

Najbolji dan: 20. decembar

Najlošiji dan: 17. decembar

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Za postizanje kvalitetnih rezultata bitno je da ne gubite živce i samopouzdanje. Svakodnevno ćete se susretati s gomilom papira i podataka koje ćete morati da obradite, te brojnim telefonskim pozivima.

Ljubav: Ako ste odnedavno u vezi, imate utisak da niste napravili dobar izbor. Razlike među vama sve jače će dolaziti do izražaja. Ne požurujte zbivanja, radije se strpite. Mogli biste da zaključite da počinje da vam se sviđa ono što vas je u početku odbijalo.

Zdravlje: Mogli biste da obavljate lekarske preglede ili da zakažete neki manji operativni zahvat. Vodićete računa o ishrani, ali i o svom izgledu – nedelja je odlična za tretmane ulepšavanja, pa i odlazak kod frizera.

Najbolji dan: 15. decembar

Najlošiji dan: 19. decembar

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Međuljudski odnosi postaće napeti i biti izvor vašeg nezadovoljstva. Ako imate bliskog poslovnog partnera, mogli biste da se razočarate u njega. Oslonite se na sebe, verujte svojoj intuiciji i svojim odlukama.

Ljubav: Na drugačiji način ćete percipirati partnerove izjave i sve ono što vam pre nije smetalo, sada će početi da vam ide na živce. Samci imaju najbolju priliku da okuse kolač sreće - nova ljubav je na pomolu, iako se neće odvijati bez teškoća.

Zdravlje: Zbog slabe cirkulacije bićete osetljivi na hladnoću, pa je dobro da se što više krećete. Ako imate mogućnosti, nabavite sobni bicikl. Od 16, stariji će patiti od hroničnih tegoba, naročito s kičmom i pritiskom.

Najbolji dan: 16. decembar

Najlošiji dan: 14. decembar

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Ako ste imali sukob sa šefom ili ste nenamerno ugrozili sigurnost svog radnog mesta, sada će to sve biti pozitivno rešeno. Poslovi vezani za putovanja, medije i umetnost omogućiće vam da više zaradite.

Ljubav: Na pomolu su nova poznanstva, a prilike za ljubavne početke biće povećane. Mnogi pripadnici vašeg znaka, pa čak i oni najnemirniji biće spremni za brak. Zaljubljeni će planirati venčanje, prolaziti kroz srećan period ili čekati na prinovu.

Zdravlje: Bićete prilično angažovani u porodičnom životu, pa će teret obaveza većinom pasti na vaša leđa. Međutim, zahvaljujući povoljnom Sunčevom uticaju jako ste izdržljivi pa ništa ne može da vas izbaci iz ravnoteže.

Najbolji dan: 19. decembar

Najlošiji dan: 17. decembar

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Zvezde upućuju na poslovne ustupke, koji će biti nužni ako želite da zadržite dobre odnose s poslovnim partnerima i kolegama. Ne obazirite se na zakulisne igre koje će samo pokazati nečiju nemoć ili zavist.

Ljubav: Vaš hod, pogled i govor sadržaće velike doze erotizma pa je izvestan povećan broj udvarača. Vaše samopouzdanje učvrstiće povoljan razvoj prilika. Od 16. ćete porukama i telefonskim razgovorima doprineti učvršćenju veze ili razvoju nove ljubavi.

Zdravlje: Bićete veselog raspoloženja, u svakom trenutku spremni na zabavu i razonodu. Međutim, nepovoljno Sunce u Strelcu vas upozorava da ni u čemu ne preterujete, jer ste u periodu pojačanog gubitka energije. Čuvajte probavu.

Najbolji dan: 16. decembar

Najlošiji dan: 20. decembar

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Planete omogućuju da ostvarite većinu poslovnih ciljeva, a uz pomoć dobro osmišljenog finansijskog plana izbeći ćete nepotrebne troškove. Mogli biste da pohađate stručne seminare i kurseve i nadograditi znanje.

Ljubav: U zavisnosti od toga šta želite, to ćete i dobiti. Samci će biti nagrađeni pojavom srodne duše koja će neosetno osvojiti njihovo srce. Ako ste u vezi, vaš odnos će krasiti izuzetno dobra komunikacija – vi i partner imaćete mnogo dodirnih tačaka.

Zdravlje: Stres će biti najveći neprijatelj vašem zdravlju. Redukujte ga redovnim vežbanjem i zdravijom ishranom. Pokušajte da rešite napetu porodičnu situaciju, jer je i ona delom zaslužna za vaše neraspoloženje.

Najbolji dan: 15. decembar

Najlošiji dan: 18. decembar

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Odlični planetarni uticaji iskazaće vaše kvalitete u punom sjaju. Neće biti situacija koju nećete uspešno rešiti, pa ćete prihvatati teže radne zadatke, naročito one u kojima se traži brzina i verbalna spretnost.

Ljubav: Mogli biste da se bavite egzistencijalnim pitanjima, na primer kupovinom ili adaptacijom stana, planjem venčanja, zajedničkog gživota ili trudnoće. Ako ste u vezi s osobom s kojom sarađujete, povucite granicu između posla i privatnog života.

Zdravlje: Mnogima će dosaditi sadašnji imidž, pa će se odvažiti na neku promenu koja će im vratiti poljuljano samopouzdanje. U odličnoj ste nedelji za ulepšavanje, kozmetičke tretmane, ali i za početak dijete.

Najbolji dan: 16. decembar

Najlošiji dan: 14. decembar

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Zbog Sunca u vašem znaku, bićete borbeni i direktni. Spremni ste da se u svakom trenutku suprotstavite onima koji potkopavaju vaš poslovni ugled, što će vam obezbediti simpatije okoline i poštovanje nadređenih.

Ljubav: Emotivna ulaganja vratiće vam se dvostruko. Nova poznanstava mogla bi brzo prerastati u iskrenu ljubav. U dugim vezama pojaviće se želja za novim zbližavanjem. Raščistićete s dilemama i prepustiti se zbivanjima bez opterećenja.

Zdravlje: Budite umereniji prilikom konzumiranja alkohola i cigareta, jer će svako preterivanje u tome biti podloga za zdravstvene tegobe. Međutim, od 16. Mars izlazi iz vašeg znaka, pa popuštaju stres i razne druge boljke.

Najbolji dan: 19. decembar

Najlošiji dan: 17. decembar

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Povećana je mogućnost pogrešnih procena ili nasedanja na lažna obećanja neiskrenih pojedinaca, koji će iz vas pokušati da izvuku neku korist za sebe. Bićete u trci za rokovima i u potrazi za nedostupnim pojedincima.

Ljubav: Bićete rastrzani između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Unutrašnju ravnotežu neočekivano će narušiti novo poznanstvo ili telefonski poziv bivše ljubavi. Mučiće vas moralno pitanje - ostati verni ili učiniti nešto otkačeno i neobavezujuće.

Zdravlje: Bićete skloni preterivanjima bilo koje vrste, stoga pazite da ne preterate s poslovnim ambicijama jer će vas to koštati stresa. Većih tegoba nećete imati, ali od 16. se čuvajte iscrpljenja i sklonosti upalama.

Najbolji dan: 16. decembar

Najlošiji dan: 15. decembar

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Postaćete svesniji svojih vrednosti, zbog čega će i vaše ambicije bujati, što će mnoge od vas motivisati da se upišete na neki kurs ili da na neki drugi način produbite i proširite svoje znanje.

Ljubav: Dani romantike, čežnjivih poruka i strastvenog seksa smenjivaće se s danima emocionalne nezainteresovnaosti. Privlačiće vas tajanstvene osobe, pomalo nejasne i nedorečene situacije, a mogli biste da se nađete i u zagrljaju zauzete osobe.

Zdravlje: Napeti Marsov uticaj može da vas učini nervoznim, pa je bitno da smirite psihu. Pokušajte sa šetnjama ili meditacijom. Pričuvajte se povreda, saobraćajnih nezgoda ili padova na klizavim i mokrim površinama.

Najbolji dan: 18. decembar

Najlošiji dan: 17. decembar

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao: Bićete nepromišljeni i dešavaće se da kažete i ono što ne mislite, ili nešto što niste hteli ili smeli da kažete. Svojim neopreznim izjavama mogli biste da uvredite sagovornike i zaratite sa šefom.

Ljubav: Ljubomora, raskidi i ponovno vraćanje u zagrljaj partnera nisu isključeni. Ljubav između vas i voljene osobe neće biti uzdrmana, ali će komunikacija i razumevanje biti loši. Poradite na tome, partner zaslužuje više vaše pažnje i ljubavi.

Zdravlje: Od 16. napokon izlazite iz kriznog perioda. Možda ćete još uvek biti psihički napeti, ali vraća vam se energija. Osećaćete da se manje umarate i da imate više snage, pa ćete izaći na kraj sa svim obavezama.

Najbolji dan: 16. decembar

Najlošiji dan: 20. decembar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

