Kulturno-umetničko društvo „Folklor je više od igre“ priredilo je nezaboravan novogodišnji koncert, koji je ujedno bio i proslava bogate tradicije i umetničkog stvaralaštva ovog društva.

Pod svetlima bine koja su treptala poput prve zvezde zimske noći, oko 150 izvođača zajednički je stvorilo čarobnu atmosferu, kombinujući ples, muziku i narodne običaje iz različitih krajeva Srbije i regiona.

Publika je imala priliku da uživa u bogatom programu koji je prikazao raznovrsnost folklorne tradicije od energičnih igara do nežnih plesova, prateći muziku koja je odisala ritmom i emocijom. Svaki učesnik dao je svoj doprinos, unoseći osmeh, energiju i emociju, stvarajući na sceni sliku zajedništva i radosti.

Folkloraši održali novogodišnji koncert Izvor: Kurir

Duh tradicije

Poseban trenutak večeri bio je nastup Vilinog kola, vlaške igre koja nosi bogatu simboliku i priče starih naroda. Uz mesečinu koja je, kako su organizatori rekli, „obasjavala krug koji nikada ne spava“, publika je mogla da oseti magiju igre koja spaja generacije i prenosi tradiciju.

Kako kažu iz KUD-a cilj ovakvih manifestacija nije samo očuvanje narodnih igara i pesama, već i negovanje zajedništva, kreativnosti i ljubavi prema kulturi.

„Naš koncert je više od predstave, to je priča koja traje, spoj prošlosti i sadašnjosti, ples i muzika koja spaja srca“, istakli su organizatori.

Novogodišnji koncert KUD-a još jednom je dokazao da folklor može biti snažan most između tradicije i savremenog izraza, donoseći publici emotivan i nezaboravan doživljaj.