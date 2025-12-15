Slušaj vest

Dnevni horoskop za 15. decembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Početak nedelje znacima horoskopa donosi nova uzbuđenja.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Dominantnu atmosferu na poslu mogu da prave spletke koje širi neko od kolega. Neko pokušava da naruši vaš ugled. Nedoslednost u izjavama može probuditi sumnju partnera. Moguća je kriza poverenja. Loša cirkulacija.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nije preporučljivo da preduzimate rizične poslovne poteze niti da ulazite u rizične investicije. Postoji mogućnost previda. Uživate u lepom i harmoničnom periodu u odnosu s partnerom. Lep izlazak u društvu. Alergija.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nepovoljni planetarni aspekti mogu vam doneti pad koncentracije. Odluke donosite na timskom nivou. Pred vama je buran ljubavni period, koji će obeležiti strastvena avantura zasnovana više na fizičkoj privlačnosti. Nervoza.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan obeležiće proširenje kruga saradnika. Obratite pažnju na sve detalje prilikom ugovaranja posla da ne bi došlo do gubitka. Uspešno ćete prevazići nesuglasice s partnerom. Sledi period većeg zbližavanja. Problemi sa sinusima.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaše rasuđivanje u ovom periodu može se rasplinuti na preveliki broj potencijalnih pravaca poslovanja. Oprez s rizičnim investicijama. Ovaj period obeležiće ljubavna avantura sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja. Aritmija.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nepovoljni planetarni aspekti mogu privremeno da vam zamagle rasuđivanje. Krupne odluke ostavite za kasnije. Mogući su nesporazumi između vas i partnera. Kao da svako od vas živi u svom svetu. Prehlada.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan mogu obeležiti nesporazumi na poslu, posebno ukoliko radite s klijentima. Oprez u komunikaciji. Brojne prilike za avanturu i pojačan magnetizam označiće dobitnu kombinaciju da osetite posebno zadovoljstvo. Loša cirkulacija.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pritisak zbog krajnjih rokova može da vam donese nervozu. Trudite se da ispunite očekivanja nadređenih. Odnos s partnerom ima tendenciju međusobnog udaljavanja. Potrudite se da rešite taj problem na vreme. Upala glasnih žica.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ključ uspeha sastoji se u tome da poštujete prioritete i da se ne rasplinete u detaljima. Atmosfera nerazumevanja i nesuglasica između vas i partnera. Imate osećaj kao da govorite različitim jezicima. Više se odmarajte.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas su mogući nesporazumi na poslu. Potrudite se da preciznije izložite svoje stavove o bitnim pitanjima. Posvetite više vremena svom partneru jer bi, ako nastavite po starom, moglo da dođe do nepovratnog udaljavanja. Reumatske tegobe.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Planetarni aspekti u polju novca mogu vam doneti pogrešnu procenu u pogledu nekih investicija. Nesporazumi s partnerom i u okviru porodice mogu obeležiti ovaj dan. Neophodan je kompromis. Promenite režim ishrane.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ne preporučuje vam se da započinjete rad na novom projektu, jer postoji velika mogućnost previda nekih bitnih detalja. Slobodne Ribe danas mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na nekom kraćem putovanju. Više se krećite.