Roj Marš, 86, bio je ranije ove godine u Linkolnu kada je ispljunuo list koji mu je vetar ubacio u usta, što je dovelo do novčane kazne.

„Dok sam sedeo, snažan vetar je ubacio veliki trst u moja usta,“ prisetio se Marš za BBC pa dodao: „Ispljunuo sam ga, i baš kada sam ustao da odem, prišla su mi dvojica službenika.“

Marš je rekao da mu je jedan od službenika rekao da ga je video kako pljuje po tlu, što je navelo starca da nazove lokalnog izvršitelja „budalom“.

„Sve je bilo nepotrebno i potpuno neracionalno,“ rekao je Marš za BBC. Na kraju je dobio kaznu od 334,50 dolara, koja je kasnije smanjena na 200,70 dolara nakon žalbe, što je starac i platio.

Adrijan Findli, član okružnog veća i predstavnik stranke Reform u Linklnu, rekao je BBC-u da je primio brojne slične žalbe od drugih u oblasti:

„Službenici preteruju... Trebalo bi da postoji mera u izricanju kazni. Ako izgleda kao iskrena nesreća, ljudima treba dati priliku da se izvinu i pokupi ono što je ispalo.“

Međutim, East Lindsey District Council (ELDC) naveo je da službenici „pristupaju samo osobama koje su viđene u izvršavanju prekršaja vezanih za zaštitu životne sredine.“ Dodali su da su inspekcije pod stalnim nadzorom, da patrola „nije usmerena na određenu grupu ljudi“ i da „nije diskriminatorna“.

Na Fejsbuku je Maršova ćerka, Džejn Marš Fitzpatrik, opisala incident:

„Tata, koji ima problema sa hodanjem, ali se trudi da svaki dan šeta oko jezera, udahnuo je mali list koji ga je zagrcnuo. Tata ima tešku astmu i srčanu bolest, ali je uspeo da iskašlje list i ispljune ga. (Samo list).“

Ovaj slučaj izazvao je pažnju javnosti zbog neobičnosti i pitanja koliko daleko službenici za sprovođenje propisa mogu ići u izricanju kazni za sitne prekršaje.