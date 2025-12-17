Slušaj vest

U savremenom svetu monarhije su retke, a većina kraljevskih porodica danas ima uglavnom simboličnu ulogu. Ipak, istorija pamti mnoge slučajeve kada je prestol bilo potrebno „osvojiti“ i kada sredstva nisu bila birana.

Nepalska monarhija datira još od 1768. godine, kada je Pritvi Narajan Šah ujedinio brojne kneževine u jednu državu i postao njen kralj. Legenda kaže da je Šah tokom šetnje šumom susreo cenjenog mudraca Goraknatu, kome je ponudio tanjir svežeg sira. Starac je odbio dar i pljunuo u tanjir, navodno proklevši kralja: njegova dinastija će trajati samo deset generacija. Tada niko nije shvatio ozbiljno ove reči, ali one su se kasnije, gotovo vekovima, prenosile.

poslednja monarhija Nepala Foto: KEDAR JAIN / AFP / Profimedia

Deseti kralj: Birendra Šah

Birendra Šah je došao na vlast 1972. godine kao deseti predstavnik dinastije. Bio je poštovan među dvorjanima i narodom, i sproveo je demokratizaciju zemlje početkom 1990-ih, kada je referendumom uvedena ustavna monarhija. Dozvoljene su političke stranke, a deo vlasti prešao je u parlament. Ipak, zemlja je bila pod pritiskom maoista, koji su pokrenuli građanski rat 1996. godine, želeći ukidanje monarhije i uspostavljanje komunizma.

Birendra je bio oženjen kraljicom Ajšvarijom, sa kojom je imao troje dece: prinčeve Dipendru i Nirajana i princezu Šruti. Njegova smrt biće jedan od najšokantnijih događaja u istoriji monarhije.

Krvav kraj poslednje dinastije Nepala:

1/7 Vidi galeriju Tragičan kraj poslednje dinastije Nepala Foto: KEDAR JAIN / AFP / Profimedia, DEVENDRA MAN SINGH / AFP / Profimedia

Noć krvavog pira

Tog toplog letnjeg dana kraljevska porodica organizovala je tradicionalni prijem. Kralj i kraljica su bili srdačni, dok je najstariji sin, princ Dipendre, bio sumoran i držao se po strani. Razlog njegovog raspoloženja bio je spor sa roditeljima oko venčanja sa Devijanom Ranom, u koju je zaljubljen već deset godina. Kraljica nije želela da prizna Devijanu zbog političkih razloga i bliskog srodstva.

Dipendre je tokom prijema najavio da će se oženiti Devijanom, izazvavši ljutnju porodice. Tog dana pio je mnogo, a kasnije je uzeo pištolj i ušao u hol palate. Nakon što je ispalio metak u plafon, pucao je nasumično i u članove porodice.

U krvavom napadu Dipendre je ubio: Kralja Birendru, kraljicu, Ajšvarijum brata Nirajana, sestru Šruti i neke članove šire porodice.

Od 24 osobe prisutne na prijemu, 12 je izgubilo život. Neki su preživeli zahvaljujući brzoj reakciji rodbine i fizičkoj zaštiti. Dvorski stražari su, uprkos prisustvu, uglavnom posmatrali, a tek 60 telohranitelja je kasnije uletelo u palatu, prekršivši pravila, ali nisu stigli da spasu žrtve.

Nepalska monarhija Foto: DEVENDRA MAN SINGH / AFP / Profimedia

Dipendre je nakon masakra pokušao da izvrši samoubistvo skokom sa mosta, ali je preživeo i prebačen je u bolnicu u komi. Iako je bio odgovoran za smrt deset članova porodice, imenovan je za prestolonaslednika, ali je preminuo tri dana kasnije.

Ukidanje monarhije

Masakr je izazvao nemire u Nepalu. Godine 2008. monarhija je zvanično ukinuta nakon 240 godina postojanja.

Devijana Rana, koju su neki okrivili za tragediju, preselila se kod sestre u Moskvu, diplomirala 2004. godine na Londonskoj školi ekonomije, a 2007. se udala za sina indijskog filmskog producenta i unuka indijskog ministra. Tri godine kasnije postali su roditelji.