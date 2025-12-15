Slušaj vest

Sto ljudi, sto ćudi, kažu. Ali, zar baš ovakve? Da li smo sve trendove do sada već toliko izrabili da ubuduće u goste treba da idemo u belim čarapama - da bismo ocenili koliko je prljav pod domaćina? Čini se da je odgovor - da. Ako sudimo po objavama na društvenim mrežama.

Na društvenoj mreži X, nekadašnjem Tviteru, obelodanjen je novi bizrani trend koji je zavladao među omladinom u Srbiji, a tiče se belih čarapa, odlazaka u goste i svojevrsne 'inspekcije' čistoće podova. Zato, kada vam sledeći put neko prošeta dnevnom sobom bez kućnih papuča ili obuće, već samo u čarapama pomenute boje - znajte da možda spontano proverava koliko vodite računa o urednosti svog doma.

Bele čarape i inspekcija podova Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Komentari se usijali

"Drugarica mrtva ladna kaže da nosi bele čarape kad ide nekome u goste da vidi koliko su prljavi podovi, a drug dobacuje: "Pa, da, normalno, to svi radimo". Ja sedim u ćošku, pijem nes i u šoku gledam u moje crne čarape… I shvatam da sam jedini koji ide da vidi ljude, a ne pod", glasi objava na pomenutoj mreži, koja je izazvala veliki broj reakcija.

"Nisam znala da kad te neko zove u goste, to znači da se ide u inspekciju", "Ljudska zloba nema granice", "Ja čak gostima govorim da se ne izuvaju jer je prljavo", "Imate paranoične ljude. Kad sam upoznala svoju najbolju prijateljicu, ona trči u kuhinju i pere suđe kod mene. Kad mi je dosadilo, rekla sam joj da sam ja došla na kafu i neću joj oprati ni sudove ni pod. Niti me zanima, popijemo kafu, ćaskamo i ja odoh. A ona posle nek pere. I prestala je!", "Ja svesno obujem tamne, da ne blamiram ljude ako se čarape isprljaju... Da li sam normalan?", deo je pristiglih komentara šokiranih tviteraša koji su 'naleteli' na objavu.

Pojedini su se, pak, pitali zašto i dalje važi običaj izuvanja u gostima?

(Kurir.rs/Žena)

