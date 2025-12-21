Slušaj vest

Jedan bračni par iz Verakrusa u Meksiku postao je pravi hit na društvenim mrežama, ali ne zbog skandala — već zbog načina na koji su odlučili da se raziđu. Havijer Alberto Martines i Fabi Gonzales privukli su ogromnu pažnju javnosti nakon što su objavili fotografije nastale na dan njihovog razvoda, 6. decembra.

Par je tog dana otišao kod matičara kako bi potpisao papire o razvodu, ali su iz zgrade izašli — držeći se za ruke, nasmejani i u prijateljskom zagrljaju, a čak su razmenili i poljubac. Njihovo ponašanje srušilo je brojne predrasude o razvodu kao nužno bolnom i konfliktnom procesu.

Za razliku od mnogih parova koji se rastaju u atmosferi gorčine i sukoba, Havijer i Fabi izabrali su mir, poštovanje i zahvalnost. Upravo zbog toga njihova priča munjevito se proširila internetom i izazvala lavinu pozitivnih komentara.

Fabi je fotografije podelila na svom Fejsbuk profilu, uz poruku da su takvu odluku doneli zbog dobrobiti ćerke i unuke, koje su im bile vodilja da i nakon razvoda zadrže dostojanstven i korektan odnos.

„Juče smo zatvorili jedno poglavlje naših života, sa željom da ostanemo i da se trudimo da budemo dobri prijatelji, sa zajedničkim ciljem — našom ćerkom i našom unukom“, napisala je Fabi.

Dodala je i snažnu poruku koja je dirnula mnoge:

„Pokazujemo da nema potrebe za mržnjom i ogorčenošću. Zadržavamo ono najbolje, a ostavljamo iza sebe ono što nas je povredilo. Iskreno ti želim sve najbolje i da te Bog uvek blagoslovi. Srećan razvod.“

Havijer je na ovu objavu odgovorio kratko, ali jednako smireno i dostojanstveno:

„Hvala ti. Bog te blagoslovio.“

