Božićna kupovina može biti stresna, ali za jednog čoveka u Velikoj Britaniji, praznici su doživeli potpuno neočekivani obrt. Umesto poklona koji je naručio, dobio je nešto u poštanskom sandučetu što ga je ostavilo bez reči – prazan komad kartona u plastičnoj kesi, uz izvinjenje pošte.

Dejvid Oliver Džordan je podelio svoje neprijatno iskustvo na društvenim mrežama i priznao da se nikada ranije nije susreo sa takvom situacijom. Tvrdi da je naručio poklon na vreme, ali je paket „nestao“, dok je Rojal Mejl, prema njegovim rečima, samo dostavio karton.

U videu koji je objavio, Dejvid objašnjava da je dobio ravni komad kartona sa porukom na prednjoj strani, upakovan u zvaničnu plastičnu kesu pošte.

„Da li je još neko imao ovaj problem? Dobio sam komad kartona sa porukom od Rojal Mejla. Zvali smo taj broj više od sat vremena, jedva smo došli do nekoga ko je rekao da će to ispitati. Ništa od tada. To je bilo prošle nedelje“, rekao je.

Rekao je da je odlučio da ponovo pozove korisničku službu, ali bezuspešno. „Proveo sam pola sata slušajući njihovu muziku na čekanju, pa sam jednostavno odustao“, dodao je.

Takođe je pokušao da kontaktira poštarku koja mu je dostavila poštu sledećeg dana, ali ni ona nije imala odgovor.

„Rekla mi je da ne zna šta da radi u ovakvoj situaciji i da ako je paket oštećen, moraju da dostave ono što je ostalo – u plastičnoj kesi. Problem je što u toj kesi nema ničega, osim prazne kartonske kutije“, rekao je gorko.

Do danas, Dejvid nema informacije o tome gde se nalazi njegov paket. Ostao je bez poklona, ali sa karticom i izvinjenjem.

U komentarima ispod objave, mnogi korisnici savetuju da se direktno kontaktira prodavac, jer postoji mogućnost da mu oni pomognu da reši problem i ponovo dostavi pošiljku.

