Dnevni horoskop za 16. decembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Ovaj utorak znacima horoskopa donosi nova uzbuđenja.

OVAN

Sastanak iza zatvorenih vrata i poverljivi razgovori obeležiće ovaj dan. Uspešno sklapanje sporazuma. Osećate potrebu da promenite nešto u vezi. Situacija zahteva prilagođavanje. Promenite režim ishrane.

BIK

Proširićete krug poslovnih saradnika, ali oprez sa onima koji previše obećavaju. Proverite istoriju njihovog poslovanja. Nalazite se pred odlukom da pređete granice prijateljstva sa osobom koju dugo poznajete. Počnite s rekreacijom.

BLIZANCI

Jedan od poslovnih saradnika mogao bi danas da vam zada glavobolju izmenom ranije ugovorenog plana. Postoji mogućnost krize poverenja između vas i partnera. Potrudite se da ispravite tu nepravdu. Budite što više u prirodi s prijateljima, u pozitivnom okruženju.

RAK

Profesionalno usavršavanje pomoći će vam da ostvarite napredak u karijeri. Uspeh ukoliko polažete ispite. Susret sa zanimljivom osobom na nekom putovanju može da se pretvori u nešto mnogo više od avanture. Promenite režim ishrane.

LAV

Danas je neophodno da krupne odluke donosite na timskom nivou. Moguć je zastoj u platnom prometu. Ovaj dan donosi vam iskušenje da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Privlačnost između vas je magnetska. Variranje pritiska.

DEVICA

Potrudite se da što preciznije izražavate svoje stavove. Postoji velika mogućnost da budete pogrešno shvaćeni. Kriza poverenja između vas i partnera danas može da kulminira. Neophodno je da razgovarate o svemu. Više se krećite.

VAGA

Do vas mogu dopreti spletke od kolega od kojih to niste očekivali. Neko od njih će pokazati svoje pravo lice. Vaš odnos s partnerom može biti prožet krizom poverenja. Došlo je do udaljavanja između vas. Nervoza.

ŠKORPIJA

Ne preporučuje vam se da u ovom periodu povlačite rizične poslovne poteze. Postoji velika mogućnost previda i gubitka. Osoba s kojom ste počeli da izlazite ponaša se vrlo kontradiktorno. Nalazite se u velikoj dilemi. Prehlada.

STRELAC

Glavni izazov sastoji se u tome da ispoštujete rok. Međutim, organizacija vam danas neće biti jača strana. Različito viđenje bitnog pitanja može da stvori nesuglasice između vas i partnera. Neophodan je kompromis. Glavobolja.

JARAC

Ne savetuje vam se da u ovom periodu započnete rad na novom projektu. Mogući su veliki previdi. Ovaj period može vam doneti obnavljanje komunikacije sa osobom iz prošlosti. Obnavljanje ljubavne veze. Reumatske tegobe.

VODOLIJA

Nije preporučljivo da povučete rizičan poslovni potez, niti da ulazite u saradnju sa osobom koja vam je sumnjiva. Otkrili ste da partner nije bio potpuno iskren prema vama, i to vas je razočaralo. Osećanja su vam pomešana. Potreban vam je odmor.

RIBE

Ribe koje se bave umetničkim pozivom mogu da ostvare veliki uspeh i postignu veću popularnost. Ovaj dan može vam doneti nesporazume s partnerom. Vaši stavovi o bitnom pitanju potpuno se razlikuju. Više se krećite.

