bila je u problemu

bila je u problemu

Slušaj vest

Travel blogerka iz Amerike koja se na Instagramu predstavlja kao Lejni objavila je snimak iz Beograda koji je za kratko vreme izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Tokom nedavne posete prestonici Srbije, odlučila je da na duhovit način podeli ono što ju je najviše iznenadilo – visinu ljudi.

Na svom Instagram profilu basicallyalaina, Lejni je objavila šaljiv skeč u kojem se vidi kako prolazi pored prolaznika u Beogradu, uz komentar koji je odmah privukao pažnju:

„Hodam pored Srba. Nikada se nisam osećala ovako nisko.“

Video je ubrzo postao viralan, a komentari su se nizali jedan za drugim.

Internet se složio: „Ovde se i visoki osećaju nisko“

Ispod objave oglasili su se brojni korisnici iz Srbije, ali i regiona, koji su se prepoznali u njenom zapažanju. Mnogi su kroz šalu potvrdili da je visina u Srbiji gotovo zaštitni znak.

„Visoka sam 185 centimetara i opet se ovde osećam sitno. Dobrodošla u Srbiju“, napisao je jedan korisnik.

„Veliki su, isto koliko su im i srca“, dodao je drugi.

„Imam 1,92 metra i jedino u Srbiji redovno viđam ljude koji su viši od mene“, stoji u jednom od komentara.

Bilo je i onih koji su se našalili na sopstveni račun:

„Ja sam najniži Srbin – 177 centimetara“, napisao je jedan korisnik.

Posebno je pažnju privukao komentar jednog putnika:

„Prvi put u životu sam se osećao nisko na Aerodromu Beograd. Visok sam 1,85, a čak su i neke žene bile znatno više od mene. Nikad neću zaboraviti taj osećaj.“

Video: Devojka od 193 cm se udala za momka od 160