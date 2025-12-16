Memedović nije mogao da veruje ko je takmičar "Poteri": Znaju se 30 godina, a njihova veza je neraskidiva (VIDEO)
Voditelj kviza „Potera“, Jovan Memedović, doživeo je nesvakidašnji trenutak tokom jedne od emisija, kada se pred kamerama susreo sa dugogodišnjim prijateljem i poznanikom iz privatnog života. Reč je o takmičaru dr Miodragu Manigodi, neurologu, čije učešće u kvizu je odmah dobilo ličnu notu.
Na samom početku emisije Memedović je otkrio da njihovo poznanstvo traje više od tri decenije, još iz vremena kada je i sam prolazio kroz jedan od važnih životnih trenutaka.
– Kad smo već krenuli lično, samo ću ukratko, ovoga puta stvarno kratko. Otac našeg Miodraga je sveštenik i, igrom slučaja, pre nekih trideset i kusur godina upravo me je on krstio. Od tada se stalno pozdravljamo, ja njega uvek pitam preko Miodraga kako je, a evo sad smo već maltene na ono: „Kume, gde si?“ – rekao je Memedović uz osmeh.
Na ove reči usledio je i prijateljski odgovor samog takmičara.
– Kume, dobro sam, hvala. Nadam se da ste i vi dobro i da ćemo se večeras zajedno radovati – poručio je Miodrag, što je izazvalo simpatije i publike i ostatka ekipe.
U takmičarskom timu, pored neurologa Miodraga Manigode, našli su se i pravnik Milana Miodrag, konsultant Nikola Novotni, kao i dispečar transporta Lazar Krstić, koji su zajedničkim snagama pokušali da savladaju izazove čuvenog kviza.
