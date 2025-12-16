Slušaj vest

Voditelj kviza „Potera“, Jovan Memedović, doživeo je nesvakidašnji trenutak tokom jedne od emisija, kada se pred kamerama susreo sa dugogodišnjim prijateljem i poznanikom iz privatnog života. Reč je o takmičaru dr Miodragu Manigodi, neurologu, čije učešće u kvizu je odmah dobilo ličnu notu.

Na samom početku emisije Memedović je otkrio da njihovo poznanstvo traje više od tri decenije, još iz vremena kada je i sam prolazio kroz jedan od važnih životnih trenutaka.

takmičar Miodrag Manigoda u studiju kviza Potera Foto: Printscreen/RTS

– Kad smo već krenuli lično, samo ću ukratko, ovoga puta stvarno kratko. Otac našeg Miodraga je sveštenik i, igrom slučaja, pre nekih trideset i kusur godina upravo me je on krstio. Od tada se stalno pozdravljamo, ja njega uvek pitam preko Miodraga kako je, a evo sad smo već maltene na ono: „Kume, gde si?“ – rekao je Memedović uz osmeh.

Na ove reči usledio je i prijateljski odgovor samog takmičara.

– Kume, dobro sam, hvala. Nadam se da ste i vi dobro i da ćemo se večeras zajedno radovati – poručio je Miodrag, što je izazvalo simpatije i publike i ostatka ekipe.

U takmičarskom timu, pored neurologa Miodraga Manigode, našli su se i pravnik Milana Miodrag, konsultant Nikola Novotni, kao i dispečar transporta Lazar Krstić, koji su zajedničkim snagama pokušali da savladaju izazove čuvenog kviza.

