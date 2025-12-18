Slušaj vest

Na jugozapadu Aljaske nalazi se neobičan gradić Vitijer, mesto u kojem stanovnici na posao, u školu ili u prodavnicu najčešće idu – liftom. Za mnoge od njih izlazak iz zgrade u kojoj žive nije svakodnevica, a priča se da pojedinci godinama nisu napustili njen krov.

Dugo vremena jedini način da se stigne do Vitijera bio je brod ili voz, i to samo kada su vremenski uslovi to dozvoljavali. Situacija se promenila tek kada je železnički tunel iz perioda Drugog svetskog rata obnovljen i prilagođen automobilskom saobraćaju.

Tunel koji diktira ritam života

Vožnja kroz tunel za posetioce može delovati klaustrofobično, ali za lokalno stanovništvo predstavlja vezu sa ostatkom sveta. Prolaz je organizovan tako da se smer kretanja menja na svakih sat vremena, što zahteva precizno planiranje putovanja. Posle 22.30 časova povratak u grad nije moguć, pa nije neuobičajeno videti ljude kako noć provode u automobilima u blizini ulaza u tunel jer su zakasnili na poslednji prolaz.

Izolacija pojačana prirodom i pandemijom

Tokom pandemije, Vitijer je bio dodatno zatvoren. U grad su mogli da uđu isključivo stanovnici, njihovi najbliži i zaposleni u lokalnim kompanijama. Osećaj izolovanosti pojačavaju i ekstremne vremenske prilike – prosečna količina snega godišnje dostiže čak 6.7 metara.

Kada sneg zaveje grad, mnogi stanovnici uopšte ne moraju da izlaze napolje. Zbog takvog načina života, među njima su popularne i majice sa natpisom "zarobljenik Vitijera".

Zgrada koja je postala grad

Srce Vitijera čini masivna betonska građevina iz perioda Hladnog rata. Begič Tauerz Inkorporejted, zgrada od 14 spratova sa 196 stanova, u lokalnom govoru poznata jednostavno kao BTI, zamišljena je da izdrži čak i vojna granatiranja.

Svake godine ova građevina podnosi šest meseci gotovo neprekidne kiše, nakon čega slede meseci snega i snažnih vetrova koji dostižu brzinu od 130 kilometara na sat. Spolja deluje nestvarno u snežnom pejzažu, dok je iznutra slična svakom velikom stambenom kompleksu u urbanim sredinama.

Život bez izlaska napolje

U BTI-ju se nalaze stanovi, škola, bolnica, gradska administracija i brojni sadržaji potrebni za svakodnevni život. Odlazak na posao u vreme "špica" znači vožnju liftom koji se zaustavlja na gotovo svakom spratu.

Roditelji pre odlaska na posao decu odvode u školu prolazima nalik bunkerima u podrumu zgrade. U okviru kompleksa nalaze se i prodavnice, restorani, pošta, knjižara, pa čak i crkva. Zbog toga se priča da neki stanovnici nedeljama, mesecima, pa čak i godinama ne izlaze iz zgrade.

Zajednica pod jednim krovom

Grad Vitijer na Aljasci Foto: Hasan Akbas / AFP / Profimedia

Stanari BTI-ja funkcionišu kao mala zajednica u kojoj svi znaju gotovo sve jedni o drugima. Taj "grad pod jednim krovom" često se opisuje kao velika porodica, sa svim prednostima i manama koje takva bliskost nosi. Neki su u Vitijer došli kako bi započeli novi život ili se sklonili od prošlosti. U tom izolovanom okruženju bilo je lako nestati iz vidokruga ostatka sveta.

Prvi utisak koji se pamti

Jedna od stanovnica, Brenda Tolman, svoje prvo iskustvo dolaska u grad opisala je rečima: "Bila sam prestravljena kad sam prvi put izašla iz tunela. Grad mi je izgledao kao iz horora". O Vitijeru, koji često nazivaju i "gradom s jednim krovom", govorila je za CNN. U tom neobičnom mestu danas živi oko 200 ljudi.

Život po pravilima prirode

Grad Vitijer na Aljasci Foto: Hasan Akbas / AFP / Profimedia

Koliko god Vitijer delovao čudno posmatrano sa strane, njegovi stanovnici prihvatili su činjenicu da priroda određuje tempo njihovog života. U takvom okruženju, kažu, najvažnije je biti u miru sa sobom – jer u gradu u kojem se gotovo svi poznaju, nezadovoljstvo i nemir brzo postaju teret.

