Većina ljudi bez razmišljanja zna kako se čestitaju najveći hrišćanski praznici poput Božića i Uskrsa. Međutim, kada je u pitanju krsna slava-jedinstveni običaj srpskog naroda - često se postavlja pitanje šta je ispravno, a šta ne, posebno kada je reč o pozivanju i čestitanju. Kako nam se bliži najveća slava u godini, Sveti Nikola, ovo bi domaćinima poslužilo.

Da li se na slavu poziva ili se podrazumeva dolazak?

U tradicionalnijem shvatanju običaja, domaćin ili neko od mlađih članova porodice lično odlazi kod rodbine, prijatelja ili komšija kako bi ih pozvao na slavu. Taj čin se smatra znakom poštovanja i bliskosti.

Ipak, u mnogim krajevima uvreženo je verovanje da se "na slavu ne zove", jer se podrazumeva da su vrata doma otvorena svima koji žele da dođu i podele praznik. Obe prakse su prihvaćene i ispravne, a izbor zavisi od porodične tradicije i lokalnih običaja.

Lep gest pažnje prema gostima

Bez obzira na to da li se slava zvanično poziva ili ne, nije naodmet nekoliko dana ranije podsetiti prijatelje i goste na predstojeći dan. Takav gest ne narušava običaje, već pokazuje pažnju i želju da se praznik provede u dobrom društvu.

Kako izgleda pravilna čestitka na dan slave?

Na sam dan slave, domaćin dočekuje goste ispred kuće ili na samom pragu doma, svečano odeven i sa osmehom. Uz srdačno "dobro došli", započinje slavski susret.

Gosti slavu čestitaju tradicionalnim rečima: "Srećna slava, domaćine, tebi i tvojoj porodici, uz mnogo zdravlja i radosti." Domaćin na to uzvraća zahvalnošću i dobrim željama, moleći se da se u zdravlju i veselju okupljaju još mnogo godina, uz pomoć Boga i svog sveca zaštitnika.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

