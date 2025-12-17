Kupila kuću na Svalbardu pa se iznenadila cenama

Za većinu ljudi Severni pol ostaje samo romantična ideja iz bajki i prazničnih filmova. Međutim, mali broj avanturista odlučuje da tu ideju pretvori u stvarnost i da svakodnevicu provodi okružen ledom, snegom i ekstremnim uslovima života.

Svalbard – daleko više od mita o Deda Mrazu

Iako se Severni pol često povezuje isključivo sa simbolikom Božića, u njegovoj blizini nalazi se norveški arhipelag Svalbard, na kome postoji prava, funkcionalna zajednica. Ljudi koji ovde žive navikli su na duge periode tame tokom zime, kao i na letnje mesece kada Sunce uopšte ne zalazi. Uprkos surovoj klimi, ovo mesto privlači one koji traže drugačiji način života.

Italijanka koja je Svalbard nazvala domom

Među onima koji su se odlučili na ovaj korak nalazi se i Italijanka Djulija al Polo. Ona na društvenim mrežama redovno deli detalje iz svakodnevice na Svalbardu, a u jednom od svojih videa govorila je o veoma neobičnom iskustvu – kupovini kuće u ovom delu sveta.

Nekretnine koje se kupuju na aukciji

"Ovde stvari ne funkcionišu kao u Evropi: čak i kuće idu na aukciju“, objasnila je Djulija i pojasnila kako izgleda proces kupovine.

"Naime, ovde se sve prodaje na aukciji: od polovne odeće do automobila i motornih sanki, kao i kuća. Jednog dana sam pregledavala veb stranicu i pronašla oglas za kuću koju smo kasnije kupili. Problem? Cena je bila 3.9 miliona norveških kruna, odnosno oko 331.000 evra."

Preskupo za prvi dom

Djulija je priznala da je početna cena bila šokantna, naročito jer joj je to bila prva nekretnina u životu.

"Cena mi je bila previsoka, bila je to prva kuća koju sam kupovala u životu. Iako je delim sa dečkom, smatrali smo da je previše."

Ipak, odlučili su da nekretninu pogledaju uživo – i tada su shvatili da se zapravo ne radi o jednoj kući, već o kompleksu od pet objekata. Najveći je imao 47 kvadratnih metara, a svi zajedno zauzimali su oko 120 kvadrata. Kako je objektima bilo potrebno renoviranje, zaključili su da tražena suma nema opravdanje.

Kuća koju niko nije želeo

Vremenom su saznali da se ista kuća već pet godina nalazi na tržištu i da nije imala ozbiljne kupce. Agent za nekretnine im je potvrdio da je interesovanje postojalo, ali da nijedan pokušaj kupovine nije priveden kraju.

Zbog toga su odlučili da ponude znatno nižu cenu – 2.7 miliona kruna, odnosno milion manje od početne. Vlasnik je to odbio, navodeći da je to iznos za koji je i sam ranije kupio objekat. Nakon toga, par je povećao ponudu na tri miliona kruna, što je približno 250.000 evra.

Napetih 24 sata

Ponuda je prihvaćena, ali zakon je zahtevao da se organizuje aukcija, i to sa rokom od svega jednog dana.

"To su bili sati muke. Mislili smo da će nam neko prirediti neprijatno iznenađenje, ali to nije bio slučaj. Kupili smo kuću", ispričala je Djulija.

Skupo, iako izgleda skromno

Na kraju je podvukla da izgled često vara:

"Spolja možda izgledaju samo kao dve drvene kolibe bačene u nedođiji, ali istina je da su troškovi slični onima u centru Milana. Koliko god da su udaljeni, Svalbard nije nimalo jeftin."

Ova priča pokazuje da život na krajnjem severu nije samo egzotičan i neobičan, već i finansijski zahtevan – čak i kada se čini da ste daleko od civilizacije.

