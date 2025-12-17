Slušaj vest

Jedna devojka odlučila je da testira granice veštačke inteligencije postavljajući ChatGPT-u naizgled jednostavan, ali u suštini nemoguć zadatak – da joj izgovori imena svih ljudi na planeti. Neočekivana reakcija popularnog čatbota iznenadila je mnoge.

S obzirom na to da na Zemlji trenutno živi oko 8.2 milijarde ljudi, veštačka inteligencija je odmah objasnila da je to "nemoguć zahtev" i da ne poseduje arhivu sa imenima celokupnog čovečanstva.

Ko je ovde šef?

Nakon toga usledila je prilično zanimljiva rasprava. Devojka je u videu insistirala, govoreći mu da je on samo robot i da mora da joj bude na usluzi, ali je ChatGPT uporno odbijao da odgovori na pitanje. Posebno zanimljiv bio je trenutak kada mu je rekla da je ona "šef".

"Nije stvar u tome ko je šef", odgovorio je ChatGPT, na šta mu je ona uzvratila: "Ne, ja sam šef, ti nisi stvarna osoba".

Uprkos dugom ubeđivanju, veštačka inteligencija na kraju ipak nije pristala da ispuni neobičan zahtev i nabroji imena svih ljudi na planeti Zemlji.

Zašto odgovor nije moguć?

Isto pitanje postavili smo ChatGPT-u. Evo šta je odgovorio:

"To nije moguće jer na Zemlji živi oko 8.2 milijarde ljudi i ne postoji potpuna lista imena svih ljudi. Ljudi se stalno rađaju i umiru, pa bi svaki takav spisak odmah postao netačan. Osim toga, imena i identiteti spadaju u lične podatke, a nijedan sistem nema tehničku mogućnost niti pristup informacijama za nabrajanje svih ljudi na planeti."

