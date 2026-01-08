Slušaj vest

Žena po imenu Ališa Hamirani odlučila je da testira koliko je Dubai zaista bezbedan. U eksperimentu, ostavila je svoju Hermes Birkin torbu, vrednu oko 100.000 dirhama (približno 23.130 evra), u oblasti Gold Suk dok se sama vozila tradicionalnim brodom Abra do Bur Dubaija.

„Ostavila sam svoju Birkin torbu od 100.000 dirhama na Abri – šta mislite kako je prošlo?“, napisala je u natpisu videa koji je postao viralan na Instagramu.

U videu, Hamirani je izrazila zabrinutost dok se približavala mestu gde je ostavila torbu:

„Sada smo na pomorskoj transportnoj stanici Bir Dubai i počinjem da brinem da li će torba biti na istom mestu kada se vratimo.“

Žena je takođe dodala duhovitu poruku za svog muža:

„Ako moj muž gleda ovaj video, molim vas zapamtite da vas volim, ali molim vas, skrolujte dalje.“

Reakcije korisnika

Eksperiment je izazvao brojne reakcije korisnika, koji su istakli bezbednost u Dubaiju:

  • „Mnogo puta sam zaboravila telefon u parkovima ili supermarketima, ali ga uvek pronađem na istom mestu posle nekoliko sati... samo u Dubaiju to možete videti.“
  • „Da, samo u UAE.“
  • „Ne pokušavajte ovo u Indiji“, upozorila je jedna korisnica, ističući razliku u bezbednosti.

U videu, Hamirani se takođe prisetila prethodnog eksperimenta sa torbom Kristijana Diora, kada je njen muž godinu dana oklevao da joj kupi novi luksuzni poklon.

Ne propustitePop kulturaDijana Diline pokazala u kakvom luksuzu živi u Dubaiju: Ogroman stan u neboderu zamenio kuću sa bazenom (FOTO)
Dijana Diline
ZanimljivostiU Dubaiju otvorio prvi restoran kojim upravlja veštačka inteligencija: Ljudi su i dalje zaposleni, a evo koje su im dužnosti
U restoranu u Dubaiju AI je glavni kuvar.jpg
ŽenaDomaćici iz Dubaija muž milioner kupio ostrvo da bi mogla da nosi bikini: "Lep gest, ali i pokazatelj da milioneri nemaju veze sa realnošću"
Džamal Al Nadak i Soudi Al Nadak
ŽenaLjudi zgranuti zbog žene milionera iz Dubaija: Potrošila 50.000 evra za dobro jutro, i to samo na jednu stvar (VIDEO)
Linda Andrade.jpg
Pop kulturaSlavni muzičar zaprosio princezu Dubaija: Bivšeg muža šeika ostavila preko Instagrama, pa lansirala parfem Razvod
Princeza Šeika - selfi.jpg

 Video: Dubai čokolada

Dubai čokolada postaje zaborav! Iz Srema stiže prva čokolada sa čvarcima - recept je tajna, a svako ko ju je probao, bio je oduševljen! Izvor: Kurir televizija