Žena ostavila Birkin torbu na ulcii Dubaija i testirala bezbednost

Slušaj vest

Žena po imenu Ališa Hamirani odlučila je da testira koliko je Dubai zaista bezbedan. U eksperimentu, ostavila je svoju Hermes Birkin torbu, vrednu oko 100.000 dirhama (približno 23.130 evra), u oblasti Gold Suk dok se sama vozila tradicionalnim brodom Abra do Bur Dubaija.

„Ostavila sam svoju Birkin torbu od 100.000 dirhama na Abri – šta mislite kako je prošlo?“, napisala je u natpisu videa koji je postao viralan na Instagramu.

U videu, Hamirani je izrazila zabrinutost dok se približavala mestu gde je ostavila torbu:

„Sada smo na pomorskoj transportnoj stanici Bir Dubai i počinjem da brinem da li će torba biti na istom mestu kada se vratimo.“

Žena je takođe dodala duhovitu poruku za svog muža:

„Ako moj muž gleda ovaj video, molim vas zapamtite da vas volim, ali molim vas, skrolujte dalje.“

Reakcije korisnika

Eksperiment je izazvao brojne reakcije korisnika, koji su istakli bezbednost u Dubaiju:

„Mnogo puta sam zaboravila telefon u parkovima ili supermarketima, ali ga uvek pronađem na istom mestu posle nekoliko sati... samo u Dubaiju to možete videti.“

ali ga uvek pronađem na istom mestu posle nekoliko sati... samo u Dubaiju to možete videti.“ „Da, samo u UAE.“

„Ne pokušavajte ovo u Indiji“, upozorila je jedna korisnica, ističući razliku u bezbednosti.

U videu, Hamirani se takođe prisetila prethodnog eksperimenta sa torbom Kristijana Diora, kada je njen muž godinu dana oklevao da joj kupi novi luksuzni poklon.

Video: Dubai čokolada