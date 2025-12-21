Slušaj vest

U analizi objavljenoj za list "Politika" profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Nenad Tomović navodi neke od njih, koji su preuzeti iz rečnika najeminentnijih britanskih i američkih izdavača kao što su Oxford English Dictionary i Merriem-Webster’s Unabridged Dictionary, premda su za proveru korišćeni i drugi relevantni izvori.

Evo koje reči se najčešće koriste:

Najpopularnija i prva naša reč koja je ušla u engleski rečnik, i za koju zbog toga zna ceo svet, jeste reč VAMPIRE odn. vampir. Englezi su je usvojili u prvoj polovini 18. veka. Mnogi ovu reč tumače kao reč slovenskog porekla i ne vezuju je za konkretan jezik, dok je američki leksikografi pripisuju srpskom jeziku.

Još jedna poznata i česta reč je PAPRIKA, koja pripada standardnom engleskom vokabularu.

Tu je i nacionalno piće ŠLJIVOVICA, koje je još u 19. veku stiglo do Engleza, najverovatnije preko nemačkog, na šta ukazuju oblici sliwowitz i slivovitz.

U dvadesetom veku i naše reči SLAVA i SLATKO stigle su u ovu kraljevinu.

Nekoliko reči koje su vezane za srpski folklor u engleski ulaze u 19. veku kada se engleska čitalačka publika prvi put susreće sa našom narodnom književnošću. Tako je, naša reč VILA, u obliku vila ili wili, zabeležena u nekim tekstovima vezanim za natprirodna bića.

Kako su se pesme o vilama mogle čuti uz GUSLE koje svira GUSLAR, nije ni čudo da su u 19. veku zabeležene i te reči.

Naše tradicionalno KOLO engleski leksikografi poznaju preko sto godina.

Pored ovih, rečnici registruju još neke reči karakteristične za srpsku sredinu - u njih spadaju ZADRUGA, koja se odnosi prvenstveno na porodičnu zadrugu, skupština i četnik.

(Kurir.rs/ lepotesrbije)

