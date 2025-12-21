Slušaj vest

Jedan renomirani bordel u Nevadi zabeležio je toliki porast interesovanja parova da je pokrenuo poseban dvonoćni paket za one koji žele da začine svoj seksualni život uz pomoć profesionalke.

"Couples Getaway Experience" u Šeri's Ranču

Paket pod nazivom "Couples Getaway Experience" dolazi iz Šeri's Ranča, licenciranog bordelskog rizorta zapadno od Las Vegasa. Ponuda je uvedena usled naglog rasta potražnje parova koji žele da iskuse seks u troje.

Šta paket uključuje?

Paket obuhvata prevoz iz Las Vegasa, večeru i šampanjac u restoranu rizorta, "upoznavanje i razgledanje" tokom kog parovi mogu da se upoznaju sa damama, kao i depozit od 6.000 dolara za različite erotske usluge.

Sadržaji rizorta između "seks-avantura"

Kada nisu zauzeti seksualnim avanturama, parovi mogu da uživaju u sadržajima koje nudi rizort od 20 hektara u Parampu (Parampu), Nevada — bazenu, baru, restoranu i teniskim terenima.

Sve više parova među klijentima

Broj gostiju koji dolaze u paru raste iz godine u godinu, a sada najmanje dve od deset prijava dolaze od parova u vezi, tvrde iz bordela.

"Gledamo kako parovi postaju otvoreniji, radoznaliji i komunikativniji kada je reč o njihovim željama", izjavila je madam Dena, upravnica Šeri's Ranča.

Parovi traže trojke, kukold fantazije i savete za spavaću sobu od pravog profesionalca.

Seks-trening i saveti za kuću

Bordel u Nevadi - Sheri's Ranch Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Možete čak dobiti i seks-trening od izabrane dame iz Šeri's Ranča, kako biste vas dvoje imali nove stvari koje možete da isprobate kada se vratite kući", navodi se na zvaničnom sajtu bordela.

Cena kao potencijalna prepreka

Iako ideja o trojci može da uzbudi radoznale parove, cena paketa može delovati obeshrabrujuće. Iz Šeri's Ranča tvrde da im "nije dozvoljeno" da javno govore o cenama i da se konkretne usluge dogovaraju direktno sa damama, koje rade kao privatne saradnice.

Depozit nije konačna cena

Uključeni depozit od 6.000 dolara nije početna cena - on služi isključivo za isplatu seksualnih radnica, što znači da dvonoćni aranžman može koštati znatno više. Iskustva korisnika na Reditu i Jelpu navode da najosnovnije usluge u Šeri's Ranču koštaju najmanje 500 dolara, dok većina klijenata izdvoji između 1.000 i 3.000 dolara za jednu noć sa damom.

Bordel u Nevadi - Sheri's Ranch Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Šta se dobija za taj novac?

Tzv. "seks-meni" Šeri's Ranča sadrži dugačak spisak erotskih "jela", uključujući masaže za odrasle, bondage, obožavanje stopala, igranje uloga i "girlfriend experience" - iskustvo devojke u kom klijenti mogu da se maze, gledaju filmove i razgovaraju o svojim osećanjima.

