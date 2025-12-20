da li ste znali?

Prema jednom od najnovijih viralnih snimaka, izgleda da kapuljače na kaputima nosimo pogrešno.

Verovatno ste videli kapute i jakne sa krznenim kapuljačama, ako ih i sami nemate. I dok bi one trebalo da nam greju glavu, novi TikTok klip sugeriše da ne koristimo ovu odeću do njenog punog potencijala - zbog jednog konkretnog detalja.

Većina ljudi nosi kapuljaču tako da je krzno spolja, pa sama pomisao da je to pogrešno može vas potpuno zateći.

Na početku videa, žena nosi kapuljaču onako kako to većina radi, a zatim objašnjava zašto je to, po njenom mišljenju, pogrešno, prenosi Lad Bible.

„Ljudi, pogrešno nosite svoje kapute. Molim vas, prestanite da ih nosite ovako“, poručila je, dodajući da krzno nije tu da bi bilo „modno“, već „funkcionalno“.

Zatim savija kapuljaču ka unutra, tako da krzno bude s unutrašnje strane i pokriva glavu, uz objašnjenje: „Ovako treba da je savijete - pokriva vam uši i blokira vazduh.

Zakopčate kaput skroz do vrha, sprečite da hladan vazduh ulazi i ostajete mnogo, mnogo topliji.“

Istakla je da, kada se nosi na uobičajen način, hladan vazduh zapravo direktno udara u vas i ostajete hladniji nego što biste mogli biti, praktično kao da nosite običnu kapuljaču.

Video je pokrenuo raspravu na društvenim mrežama, a neki su čak podelili fotografije Eskima koji nose krzno spolja, kako bi zaštitili oči i lice od jakih vetrova i snega.

Jedan korisnik je istakao modni aspekt, rekavši: „Ja sam u Njujorku, ne na Antarktiku - moram da izgledam dobro“, dok je drugi pitao: „Čekaj… znači svi smo ovo radili pogrešno?“

Treći je dodao: „I naši preci su onda grešili, ako je to mislila“, dok je neko drugi objasnio: „Ne, krzno je namenjeno da razbije vetar pre nego što udari u lice.“

„Radio sam ovo kao dete i nastavio jer zaista funkcioniše. Neverovatno je koliko ljudi nije znalo za ovu funkciju“, otkrio je jedan gledalac.

Na kraju krajeva, kao i kod svih modnih izbora, sve zavisi od vas.

Možete biti topliji ako okrenete krzno ka unutra, ali ako vam je važniji taj šik izgled s krznom spolja - samo nastavite tako, dokle god se ne smrzavate.

