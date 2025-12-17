Slušaj vest

Kajla Li je pravni stručnjak i kreatorka sadržaja koja na društvenim mrežama otkriva pet pitanja na koja, prema njenim rečima, nikako ne bi trebalo odgovarati ako vam ih policijski službenik postavi.

Budimo realni - postoji velika šansa da ćete u nekom trenutku biti zaustavljeni u vožnji, pa je dobro biti pripremljen.

Kajla je krivični advokat specijalizovana za vožnju pod dejstvom alkohola i saobraćajne prekršaje, sa sedištem u Vankuveru u Kanadi, pa, kako kaže, zna ponešto o tome kako se zaštititi tokom policijskog ispitivanja, prenosi Lad Bible.

Poslednje što želite u takvoj situaciji, naročito ako ste nevini, jeste da policiji date informacije koje vas mogu inkriminisati - ili da ne ispoštujete jednostavna naređenja.

saobracajna policija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

1. Koliko ste popili?

Advokatica objašnjava:

„Nikada, ali nikada nemojte odgovarati na pitanja o konzumiranju alkohola kada vam ih postavi policija - uvek će to iskoristiti protiv vas.

Ako slažete, iskoristiće vašu neistinu protiv vas na saslušanju ili suđenju, a ako kažete istinu, samo će vam dati alko-test.“

Dodala je da na ovu temu, po njenom mišljenju, nikada ne treba odgovarati.

2. Odakle dolazite?

Kajla kaže da je ovo „zamka“, dodajući da je pitanje mnogo strateškije nego što izgleda, jer policija pokušava da utvrdi gde ste bili kako bi pronašla potencijalne svedoke.

Saobraćajni policajac Foto: Kurir Televizija

Cilj je da se „utvrdi ruta kojom ste se verovatno kretali kako bi se pronašli snimci nadzornih kamera“, a zatim ispitali pravi ljudi ili posetili bar ili restoran u kojem ste bili, radi prikupljanja informacija i dokaza, poput računa.

3. Gde idete?

„Zašto bi uopšte bilo policijska stvar gde vi idete?“ istakla je Kajla.

Objasnila je da ovo pitanje može otkriti isto koliko i ono o tome odakle dolazite:

„Ako idete kod nekoga, policija može da pita te ljude: ‘Šta vam je rekao da je radio te večeri?’, ‘Koji su mu bili planovi?’, ‘Da li je ranije bio s vama?’“

Prema njenim rečima, policija i ovde prikuplja informacije koje se mogu iskoristiti protiv vas.

4. Znate li zašto sam vas zaustavio?

Iako ovo pitanje možda zvuči drugačije u nekim zemljama, njegova svrha je ista.

„Policija ne bi trebalo da vas pita zašto vas je zaustavila - oni treba da vam kažu razlog zaustavljanja“, naglasila je advokatica iz Kanade.

Otkrila je: „To je samo trik da vas navedu da priznate da ste uradili nešto pogrešno.“

Svaka izjava može se smatrati priznanjem, pa je važno da se uzdržite od odgovora i na ovo pitanje.

5. Koliko brzo mislite da ste vozili?

„Ovo je ponovo trik kako bi vas naveli da priznate prekoračenje brzine - nemojte odgovarati na pitanja koja policiji daju dokaz da ste počinili prekršaj ili koji prekršaj ste počinili“, upozorila je Kajla.

Zatim se vratila na pitanje o tome gde idete, objašnjavajući:

„Ako policija zna gde idete, zna i zašto možda imate razlog da tamo stignete što brže.“

Kajla kaže da su ovo pet pitanja koja najčešće viđa u svojoj praksi kao advokat za krivičnu odbranu, posebno u slučajevima saobraćajnih prekršaja - i upravo su to pitanja na koja ljudi najčešće, i nepotrebno, odgovaraju.

