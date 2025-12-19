Slušaj vest

Na severu Istre, u Hrvatskoj, na brežuljku okruženom šumama i vinogradima, nalazi se Hum, grad koji se smatra najmanjim gradom u Evropi.

Sa svega tridesetak stanovnika, Hum je mnogo više od zanimljivog statističkog podatka. Ovaj gradić je živi spomenik istorije, tradicije i upornosti da se sačuva identitet uprkos vremenu koje neumoljivo prolazi.

Hum, koji se nalazi na oko šest sati vožnje od Beograda, prvi put se pominje u pisanim izvorima još u 12. veku, kada je bio važno uporište u okviru feudalnog sistema. Grad je opasan kamenim zidinama, a njegov ulaz čuvaju masivna gradska vrata iz 1562. godine, ukrašena reljefima koji svedoče o bogatoj prošlosti ovog mesta.

Unutar zidina nalazi se svega nekoliko kamenih kuća, mala gradska loža i crkva Uznesenja Blažene Device Marije, čiji zvonik dominira panoramom.

Iako malih dimenzija, Hum ima gradsku strukturu i status grada, što ga izdvaja od sela i zaseoka širom Evrope.

Posebnu pažnju privlači i jedinstveni običaj izbora gradonačelnika. Svake godine, druge nedelje u junu, gradonačelnik Huma bira se tradicionalnim glasanjem pomoću drvenih palica sa urezima, po starom glagoljaškom običaju.

Hum je danas i turistička atrakcija. Posetioci iz celog sveta dolaze da prošetaju ulicom dugom svega nekoliko desetina metara, da probaju lokalnu istarsku kuhinju i čuvenu humsku rakiju od imele, kao i da osete mir koji je u savremenoj Evropi postao prava retkost.

Uprkos malom broju stanovnika, grad živi kroz kulturu, manifestacije i interesovanje turista. Najpoznatiji je po Aleji glagoljaša i po rakiji "biska".

Hum je simbol trajanja, mesto gde se istorija ne čita iz knjiga, već se hoda po njoj. U vremenu velikih gradova i ubrzanog života, Hum ostaje tiha, ali snažna poruka da se vrednost jednog mesta ne meri brojem stanovnika, već pričama koje nosi.

