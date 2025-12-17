Slušaj vest

Dok neki uživaju u zimskim čarima, lampicama i toplim napicima, postoje ljudi koji zimu doživljavaju kao period unutrašnjeg povlačenja. Hladnoća, manjak svetlosti i tišina koja dolazi sa decembrom i januarom kod njih ne bude osećaj mira, već težinu, nostalgiju ili nemir.

Ovi horoskopski znaci posebno su osetljivi na promenu godišnjih doba, a zima u njima često budi tugu, zatvorenost ili osećaj gubitka kontrole. Ne nose se svi isto sa tišinom, a njima je to razdoblje kada im je najpotrebnija toplina drugih ljudi.

Blizanci

Blizanci su znak kretanja, komunikacije, druženja i stalne stimulacije. Zimi, kada se ljudi više povlače u sebe, a dani postaju kratki, Blizanci često osećaju nemir i prazninu. Nedostaju im dinamika, ljudi, razgovori i ideje koje ih inače pokreću. Često imaju utisak da gube tempo, što ih emotivno iscrpljuje.

Strelac

Strelac voli širinu, prirodu, kretanje i adrenalin. Zima, sa svim svojim ograničenjima i boravkom u zatvorenom prostoru, za njih deluje kao kavez. Iako su po prirodi vedri, tokom zime im opada entuzijazam. Nisu stvoreni za rutinu, a dugi i hladni dani ih umaraju više nego što su spremni da priznaju. Tada im često pada raspoloženje i potrebna im je dodatna unutrašnja motivacija.

Vodolija

Vodolije su izrazito mentalni znakovi, ali zima kod njih može da podstakne emocionalno distanciranje koje ponekad ode predaleko. Osećaj izolacije koji dolazi sa hladnijim periodom može ih dovesti do dubokog unutrašnjeg preispitivanja i osećaja usamljenosti. Povlače se u sebe, ali ne uvek zato što to žele – ponekad jednostavno ne znaju kako drugačije da se nose sa težinom emocija koje osećaju.

