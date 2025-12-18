Slušaj vest

Zimski solsticij, najkraći dan u godini, stiže 21. decembra i sa sobom donosi snažnu energetsku promenu. Iako će njegov uticaj osetiti svi, astrolozi ističu da će tri horoskopska znaka njegove efekte doživeti najintenzivnije, piše Collective World.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

S obzirom na to da vašim znakom vlada Sunce, promene poput ekvinocija i solsticija na vas utiču jače nego na većinu drugih znakova. Manjak dnevne svetlosti 21. decembra i smena godišnjih doba mogli bi znatno iscrpeti vašu energiju. Na najkraći dan u godini osetićete kako vas sustiže umor nagomilan tokom cele godine, zbog čega će se vaš fokus preusmeriti na pronalaženje unutrašnje ravnoteže.

Primetićete snažnu potrebu da usporite. Nemojte osećati krivicu ako sebi priuštite malo odmora i opuštanja. Ključno je da svoje blagostanje stavite na prvo mesto pre nego što započne praznična gužva i stigne nova godina. Ovu potrebu za brigom o sebi dodatno pojačava ulazak Sunca u vašu šestu kuću zdravlja i svakodnevnih rutina.

Obnovite telo, um i duh. Sezona Jarca uskoro će vas ponovo motivisati i podstaći na nove izazove, zato iskoristite ovo vreme da napunite baterije pre nego što se posvetite obavezama. Prizemljite se i pripremite pre nego što zaronite u planove za 2026. godinu.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Zimski solsticij označava početak vaše sezone. Sunce prelazi iz vaše dvanaeste kuće duhovnosti i završetaka u prvu kuću novih početaka, donoseći vam iznenadnu jasnoću i snažno samopouzdanje. Poželetećete da istaknete svoje prisustvo i postanete autentičnija, osnaženija verzija sebe. Okretanje prošlosti polako ostaje iza vas.

Promena godišnjih doba podstiče vas da prigrlite sve mogućnosti koje donosi godina pred vama, a misli će vam biti usmerene isključivo na ono što sledi. Najkraći dan u godini idealan je trenutak za razmišljanje, naročito o vašem životnom putu i osobi kakva želite da postanete. Provedite dan promišljajući o svojim željama i načinima na koje želite ponovo da se definišete.

Postavite jasne namere za ono što želite da postignete u naredna tri meseca. Budite potpuno precizni kada su u pitanju vaši lični ciljevi za 2026. godinu, ali i dugoročne ambicije. Iskoristite ovaj nalet energije i inspiracije da prigrlite svoju svrhu. Jasno definisani ciljevi prvi su korak ka njihovom ostvarenju.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Osetićete pojačanu potrebu za samoćom kako biste se ponovo povezali sa svojim unutrašnjim bićem. Sa promenom godišnjih doba, Sunce ulazi u vašu dvanaestu kuću duhovnosti i podsvesti. Kao poslednja kuća Zodijaka, ona upravlja završecima i procesima isceljenja.

Zimski solsticij donosi vam mirniji, introspektivan period. Razmišljaćete ne samo o godini koja se završava, već i o sopstvenoj prošlosti. Na površinu mogu isplivati stare rane za koje ste mislili da su zacelile ili ste se uveravali da jesu. Nemojte potiskivati emocije koje se pojave, ma koliko bile neprijatne ili snažne. Dozvoliti sebi da ih osetite prvi je korak ka istinskom isceljenju.

Dok preispitujete prošlost, osetićete spremnost da se oslobodite starih obrazaca i ostavite iza sebe sve što ste prerasli. Proces otpuštanja doneće vam i olakšanje i tugu, zato budite blagi prema sebi. Napunite baterije i osluškujte poruke koje vam šalju um, telo i duša. Takođe je važno da u ovom periodu obratite pažnju na svoje snove – oni vam mogu doneti odgovore i nove ideje koje želite da sledite.

