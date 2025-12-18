Dnevni horoskop za 18. decembar: Pred Ovnovima je dan pun kompromisa, Blizance očekuje putovanje, a Lavove...
Dnevni horoskop za 18. decembar. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta vam zvezde donose ovog četvrtka.
OVAN
Ključ uspeha u ovom periodu sastoji se u vašoj spremnosti na kompromise. Jedino u tom slučaju ćete sklopiti važan sporazum. Ovaj period može obeležiti ljubavna avantura na nekom putovanju. Izazov veze na daljinu. Alergija.
BIK
Značajan poslovni sastanak obeležiće ovaj dan. Potrudite se da precizno izlažete svoje ideje da ne bi došlo do nesporazuma. Partner se ponaša nedosledno, a vas to emocionalno iscrpljuje. Otvoreno porazgovarajte o svemu. Zadržavanje vode u organizmu.
BLIZANCI
Ovaj dan obeležiće iznenadno poslovno putovanje, a vi ćete postići važan dogovor. Finansijski dobitak. Ljubavni elektricitet se oseća u vazduhu između vas i osobe s kojom se viđate na poslu. Početak ljubavne veze. Problem sa štitnom žlezdom.
RAK
Očekuje vas iznenadno poslovno putovanje. Uspešan poslovni sporazum sa inostranstvom. Vaš odnos s partnerom sve više dobija na kvalitetu. Atmosfera između vas je puna uzajamne nežnosti i razumevanja. Promenite režim ishrane.
LAV
Atmosfera neizvesnosti okružuje jedan vaš važan poslovni dogovor. Igrajte na kartu svoje sugestivnosti. Ovaj dan može vam doneti nesuglasice s partnerom. Njegovu sumnju ne tolerišete i doživljavate kao uvredu. Reumatske tegobe.
DEVICA
Ovaj period može da bude veoma uspešan za Device koje se bave kreativnim zanimanjima. Period pojačane inspiracije. Niste sigurni u to da li je osoba s kojom ste počeli da se viđate zaista ona prava. Više se krećite.
VAGA
Vaš odnos s nadređenima se postepeno popravlja, i to će poboljšati opštu atmosferu na poslu. Dobićete pohvale. Danas vam se pruža prilika da upoznate veoma privlačnu osobu na nekom kraćem putovanju. Romantičan susret. Nervoza.
ŠKORPIJA
Oprezno upravljajte novcem, budući da vam planetarni aspekti mogu zamagliti vidike i uzrokovati pogrešnu procenu. Vaš odnos s partnerom danas može biti u znaku krize poverenja. Moguće su ljubomorne scene. Glavobolja.
STRELAC
Danas ćete biti u situaciji da improvizujete rešenje, jer može doći do zastoja u isplati. Situacija će zahtevati prilagođavanje. Nesporazumi u porodici mogu da vam stvore stres. Neophodno je kompromisno rešenje. Više se odmarajte.
JARAC
Ovaj dan posvetite ponovnom osmišljavanju radnog plana, jer vas očekuju nestabilne okolnosti. Moguće je zakašnjenje važne uplate. Slobodne Jarčeve očekuje susret s jednom fatalno privlačnom Devicom ili Ribama. Bolovi u vratu.
VODOLIJA
Usponi i padovi na finansijskom planu. Obazrivo upravljajte novcem, jer može biti nekih nepredviđenih okolnosti. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz fazu iskušenja. Niste sigurni u iskrenost njegovih osećanja. Loša cirkulacija.
RIBE
Poslovna saradnja s nekim prijateljima može da naiđe na prepreke. Može doći do privremenog odlaganja saradnje. Sve više vam se dopada osoba koja vam je nepristupačna. Skupite hrabrost i krenite u osvajanje. Alergija.