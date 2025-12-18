Slušaj vest

Dnevni horoskop za 18. decembar. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Evo šta vam zvezde donose ovog četvrtka.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ključ uspeha u ovom periodu sastoji se u vašoj spremnosti na kompromise. Jedino u tom slučaju ćete sklopiti važan sporazum. Ovaj period može obeležiti ljubavna avantura na nekom putovanju. Izazov veze na daljinu. Alergija.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Značajan poslovni sastanak obeležiće ovaj dan. Potrudite se da precizno izlažete svoje ideje da ne bi došlo do nesporazuma. Partner se ponaša nedosledno, a vas to emocionalno iscrpljuje. Otvoreno porazgovarajte o svemu. Zadržavanje vode u organizmu.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan obeležiće iznenadno poslovno putovanje, a vi ćete postići važan dogovor. Finansijski dobitak. Ljubavni elektricitet se oseća u vazduhu između vas i osobe s kojom se viđate na poslu. Početak ljubavne veze. Problem sa štitnom žlezdom.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Očekuje vas iznenadno poslovno putovanje. Uspešan poslovni sporazum sa inostranstvom. Vaš odnos s partnerom sve više dobija na kvalitetu. Atmosfera između vas je puna uzajamne nežnosti i razumevanja. Promenite režim ishrane.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Atmosfera neizvesnosti okružuje jedan vaš važan poslovni dogovor. Igrajte na kartu svoje sugestivnosti. Ovaj dan može vam doneti nesuglasice s partnerom. Njegovu sumnju ne tolerišete i doživljavate kao uvredu. Reumatske tegobe.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj period može da bude veoma uspešan za Device koje se bave kreativnim zanimanjima. Period pojačane inspiracije. Niste sigurni u to da li je osoba s kojom ste počeli da se viđate zaista ona prava. Više se krećite.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vaš odnos s nadređenima se postepeno popravlja, i to će poboljšati opštu atmosferu na poslu. Dobićete pohvale. Danas vam se pruža prilika da upoznate veoma privlačnu osobu na nekom kraćem putovanju. Romantičan susret. Nervoza.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Oprezno upravljajte novcem, budući da vam planetarni aspekti mogu zamagliti vidike i uzrokovati pogrešnu procenu. Vaš odnos s partnerom danas može biti u znaku krize poverenja. Moguće su ljubomorne scene. Glavobolja.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas ćete biti u situaciji da improvizujete rešenje, jer može doći do zastoja u isplati. Situacija će zahtevati prilagođavanje. Nesporazumi u porodici mogu da vam stvore stres. Neophodno je kompromisno rešenje. Više se odmarajte.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan posvetite ponovnom osmišljavanju radnog plana, jer vas očekuju nestabilne okolnosti. Moguće je zakašnjenje važne uplate. Slobodne Jarčeve očekuje susret s jednom fatalno privlačnom Devicom ili Ribama. Bolovi u vratu.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Usponi i padovi na finansijskom planu. Obazrivo upravljajte novcem, jer može biti nekih nepredviđenih okolnosti. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz fazu iskušenja. Niste sigurni u iskrenost njegovih osećanja. Loša cirkulacija.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Poslovna saradnja s nekim prijateljima može da naiđe na prepreke. Može doći do privremenog odlaganja saradnje. Sve više vam se dopada osoba koja vam je nepristupačna. Skupite hrabrost i krenite u osvajanje. Alergija.

Ne propustiteZanimljivostiOvim horoskopskim znacima zima najteže pada: Ne vole promene, a hladnoća ih ubija u pojam
Žena sa torbicom u bundi pada na ledu
ZanimljivostiNedeljni horoskop od 14. do 20. decembra: Ribe će zaratiti sa šefom, Jarcu se javlja bivša ljubav, a ovaj znak upoznaje srodnu dušu
Zodijački krug - ilustracija
ZanimljivostiŠta januar 2026. donosi svim horoskopskim znakovima? Ovnovi u novu godinu kreću taktičnije, a Blizanci spremni da investiraju
Majanski horoskop
ZanimljivostiPosle 20. decembra ništa više nije isto za ova 2 horoskopska znaka: Kraj godine donosi neočekivani preokret
horoskop

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk