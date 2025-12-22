Slušaj vest

Mnogi vlasnici kuća tokom preseljenja ili renoviranja otkrivaju da njihov novi dom skriva tajne o kojima nisu znali. Skrivene prostorije, zapečaćeni ormari ili zagonetni prolazi često izazivaju iznenađenje, radoznalost, a ponekad i strah. Takva otkrića otvaraju vrata u prošlost kuće i mogu skrivati priče, predmete ili čak tajne prethodnih vlasnika. Jedan par je u TikTok videu otkrio da su se nedavno preselili u nekretninu izgrađenu tridesetih godina prošlog veka.

Kuća je imala gipsani zid koji su želeli da uklone kako bi otkrili originalni zid ispod, ali dok su počeli da ga skidaju, naišli su na nešto izuzetno. Par, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao Goldenberi, otkrio je vrata za koja tvrde da niko nije znao da postoje. Navode da vrata nisu bila otkrivena tokom procesa kupovine kuće i uvereni su da čak ni bivši vlasnik nije bio svestan njihovog postojanja. Iako su bili sigurni da vrata moraju biti „ukleta“, odlučili su da ih ipak otvore i ostali su zapanjeni onim što se krije iza njih.

Na snimku se vidi trenutak kada je par konačno uspeo da otvori vrata, nakon znatnog napora jer su bila zaglavljena posle decenija nekorišćenja i nisu imala kvaku, piše Mirror.

Međutim, iza vrata se nije nalazila jeziva ukleta soba na koju su se pripremali. Umesto toga, par je naišao na dodatno kupatilo koje je godinama bilo zatvoreno.

„Svi su očekivali ukletu sobu. Međutim, to je kupatilo. Bili smo prestravljeni i iskreno šokirani kada smo tamo pronašli kupatilo, jer su prethodni vlasnici bukvalno prelepili stara vrata. Dakle, kuća nije ukleta“, objasnili su u videu.

Par je kasnije shvatio da se njihovo kupatilo na spratu nalazi tačno iznad ovog nedavno otkrivenog prostora, a kada su podigli jednu od plafonskih ploča, otkrili su da su daske iznad popucale, čime je njihova kada bila u ozbiljnoj opasnosti da se sruši u prethodno skrivenu prostoriju.

Mnogi su komentarisali video i napisali da je prostorija morala biti zatvorena s dobrim razlogom, upozoravajući par da ne ulaze u nju, jer su mnogi i dalje uvereni da je zaista ukleta.

„Postojao je razlog zašto je kupatilo bilo skriveno“,

„Mislim da se nešto dogodilo u tom kupatilu i zato su ga zatvorili“,

„Nešto nije u redu s tim kupatilom. Niko ne zatvara daskama potpuno upotrebljivo kupatilo bez razloga“,

samo su neki od komentara.

