Dve iskusne bake iz Apulije u cvetu starosti postale su zvezde Instagrama i to sve zahvaljujući svojim kulinarskim veštinama koje su "začinile" humorom i dobrom zabavom.

Iskusne ruke vode prste početnika kroz rastegljivo testo, ohrabrujući ih da smeste fokaču u pleh pre nego što je nadeju sočnim paradajzom i belim lukom. Nakon što se pospe suvim origanom i obilno zalije maslinovim uljem, spremna je za peć na drva.

Učiteljica je Gracijela Inkampo, 89-godišnjakinja koju bi se moglo nazvati italijanskim odgovorom na kulinarsku ikonu Džuliju Čajld. Ona i njena prijateljica iz detinjstva, 88-godišnja Tereza Kalija, postale su prava senzacija na društvenim mrežama, privlačeći milione pregleda na Instagramu i bezbroj posetilaca u najstariju pekaru u italijanskoj regiji Apuliji, piše CNN.

Zvezde sa Instagrama

Njihovi neobični video-snimci prikazuju ih kako plešu uz elektronsku muziku, sviraju gitaru i mešaju margarite – ni manje ni više nego u tačkama. U jednom videu napunile su metar dugačku veknu hleba svežom straćatelom, narendale paradajz i sve zaokružile coppa pršutom.

Za lekciju o pripremi parmigijane, Kalija je na glavu stavila staru ratnu kacigu, dok je Inkampo nosila žute naočare dok su pržile plavi patlidžan, mešajući smesu od jaja viljuškom pričvršćenom za bušilicu.

Kao set za snimanje služi im senovito dvorište sa srednjovekovnim svodom, smešteno preko puta pekare Antiko Forno Santa Katerina, osnovane davne 1307. godine u gradu Altamura. Sve je to deo posebnog programa pekare nazvanog Bread Experience, kulinarskog putovanja kroz istoriju, pekarstvo, proizvodnju sira i biljne lekove.

Ukusi koji se dele s gostima

Za uživanje u delicijama nije neophodno učestvovati u turi. Jela pripremljena za video-snimke dele se gostima koji sede za stolovima u dvorištu, uživajući u fokači, testenini orekijete i sendvičima iz pekare. Red za ulazak u malu radnju ponekad se proteže celom uličicom sve do glavne pešačke zone. Kada je gužva velika, Inkampo i Kalija napune poslužavnik sveže pečenim krekerima i služe ih onima koji čekaju.

"Sve je bilo ukusno!"

Mnogi posetioci, poput Galine Nankove iz Plovdiva u Bugarskoj, otkrili su pekaru putem društvenih mreža.

"Shvatila sam to kao znak. U roku od mesec dana isplanirala sam putovanje u Bari sa svojim dečkom. Pobrinula sam se da Altamuru – a posebno Forno Santa Katerina – dodamo na našu listu mesta koja moramo da posetimo," napisala je.

Posetioci su oduševljeni susretom s bakama, koje zajedno imaju 45 unučadi.

"Nisam očekivala da će biti tako divno! Mesto je autentično, ništa nije prilagođeno turizmu. Moja porodica i ja seli smo na ručak, s hlebom i fokačom pečenim u peći Santa Katerina, kao i orekijetama u paradajz-sosu i pečenom piletinom. Za desert smo imali domaće kolačiće. Sve je bilo ukusno!", ispričala je Đulijana Nardela iz Brazila, koja ih je posetila ranije ove godine pa dodala: "A veliko iznenađenje: Gracijela i Tereza su bile tamo! Bile su veoma ljubazne."

Sve je počelo kao šala

Viralni video-snimci počeli su "kao neka vrsta šale", kaže Đakomo Baratini, pranećak gospođe Inkampo, koji sadržaj snima svojim ajfonom. On i grupa prijatelja bili su razočarani zatvaranjem najstarije pekare u gradu, pa su odlučili da nešto preduzmu. Udružili su sredstva i ponovo je otvorili 2023. godine.

Baratini je angažovao svoju prabaku i njenu prijateljicu da svojim zaraznim smislom za zabavu pomognu u širenju priče. Bakama se snimanje toliko dopalo da je postalo svakodnevni ritual.

"Dve bake, one su veoma smešne i srećne svakog dana. Mnogo se smeju, mnogo se osmehuju. To je njihova životna filozofija. Pomislio sam: zašto ne bih povezao tradicionalnu hranu s njihovom filozofijom – da su male stvari dobre," objašnjava Baratini.

Svaki dan to se pretvara u video-demonstraciju kuvanja, prazničnu čestitku ili, kao u slučaju smrti pape Jovana Pavla Drugog, poruku saučešća.

"Pitam ih svakog dana: šta želite da radite? I mi to uradimo."

Ambasadorke zaboravljenog grada

U tom procesu Inkampo i Kalija postale su nezvanične ambasadorke grada od 70.000 stanovnika, koji turisti retko posećuju. Dok su obližnja Matera i Alberobelo postali nezaobilazne turističke destinacije, Altamuru su zaobilazili čak i mnogi Italijani, uprkos tome što je poznata po Altamurskom čoveku, fosilizovanom neandertalcu otkrivenom u blizini 1993. godine. Sve se promenilo dolaskom video-snimaka.

Dve zvezde odrasle su u okolini grada, učeći od malih nogu tajne poljoprivrede i kuvanja. Majka gospođe Inkampo prenela joj je generacijama staru tajnu kvasca. Pomešan s brašnom od durum pšenice i pečen u drevnoj peći, on postaje Pane di Altamura, hleb s hrskavom korom i orašastom sredinom.

Hleb sa zaštićenim poreklom

Zahvaljujući svojoj trajnosti, ovaj hleb bio je osnovna namirnica drevnih poljoprivrednika i pastira. Danas nosi sertifikat zaštićene oznake geografskog porekla EU, što znači da se pravi može proizvoditi samo u Altamuri, od lokalnih sastojaka. Nekada su porodice mesile hleb kod kuće, a zatim ga nosile na pečenje u jednu od gradskih peći, obeležavajući svoje vekne jedinstvenim pečatom.

"Nije stvar u novcu"

Iako pečati više nisu potrebni, oni su deo tradicije koju Baratini želi da očuva.

"Razmišljao sam o onlajn prodaji, ali nije stvar samo u novcu. Želim da ljudi dođu ovde i vide kako se hleb pravi. Inače to ne možete da razumete."

S tim se slažu i Njujorčani Elaine Tanela i njen suprug Damir Uzunić, koji su se prijavili za četvoročasovno Bread Experience iskustvo.

"Zvučalo je kao sjajan način da provedete dan, vidite peć staru stotinama godina i doživite lokalnu mlekarsku radionicu u kojoj se prave mocarela i burata", rekla je Tanela.

Opisala je posetu kao "apsolutno ogromno" iskustvo – od kušanja tople brioš-pogače do neuspešnog pokušaja izrade testenine orekijete, kada su im none nežno stavile do znanja da njihova "mala uva" nisu baš uspela.

Od pijace do sirane

Turu su nastavili posetom lokalnoj pijaci i obližnjoj sirani porodice Dičeča, gde su posmatrali kako treća generacija sirara, Anđelo Antonio Dičeča, vadi svežu straćatelu i vezuje je u čvorove za najbolje restorane u regionu.

Za mnoge posetioce, štand Pierina Karlučija na pijaci bio je omiljena stanica. Karluči je lokalna legenda, poznat po biljnim lekovima i izuzetnoj gostoljubivosti. Kada je Tanela pitala kako se pripremaju lokalni puževi, insistirao je da joj se ona i suprug pridruže na večeri, jer ih je njegova supruga tog dana upravo spremala.

Očuvanje tradicije i povratak korenima

Gracijela Inkampo i Tereza Kalija - popularne bake na Instagramu Foto: Printscreen/Instagram/fornosantacaterina

Takva ljubaznost karakteristična je za Altamuru. Baratini (32) i njegovi prijatelji napustili su poslove u velikim gradovima i vratili se kako bi oživeli svoj zavičaj.

"Volim svoj grad. Želim da ljudi dožive stvarni život, ovo pravo mesto," rekao je.

Ranije ove godine, crkveni starešine zamolili su ih da pomognu u obezbeđivanju budućnosti poslastičarnice Pastičerija dele Monake, gde su časne sestre od 1597. godine pekle kolače od badema. Baratini i prijatelji preuzeli su posao kako bi sačuvali tradiciju, dodali poneke moderne elemente poput sladoleda i kafe, i svečano je otvorili krajem jula.

Naravno, poslastičarnica ima i svoj Instagram profil. Ali bez baka– teško je nadmetati se.

