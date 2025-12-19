Slušaj vest

Za veliki broj ljudi sa Balkana, život u Nemačkoj već dugo nažalost ne predstavlja privremeni odlazak, već trajno mesto za rad i svakodnevicu. Ipak, uprkos čestim raspravama o integraciji i odnosu nemačkog društva prema doseljenicima, te teme se uglavnom sagledavaju kroz brojke, analize i zvanične izveštaje. Mnogo ređe se može čuti kako sve to izgleda iz perspektive običnih ljudi - onih koji rame uz rame rade, druže se i dele svakodnevni život u nemačkim gradovima.

Zbog toga je jedno pitanje koje se nedavno pojavilo na Reditu izazvalo veliku pažnju. Autor objave, Hrvat koji živi u Nemačkoj, želeo je da sazna kakvo mišljenje Nemci zaista imaju o Hrvatima. Odgovori koji su usledili bili su otvoreni i direktni - ponegde neprijatni, ali u velikoj meri i iznenađujuće pozitivni, nudeći realniji uvid u percepciju naših ljudi nego što to obično pružaju zvanične statistike.

"Mnogi moji prijatelji su tokom poslednjih nekoliko godina otišli da rade u Nemačku. Većina njih kaže da im ide dobro i da ne planiraju da se vrate kući. Tamo imaju decu, dobro su se snašli, govore nemački i u domovinu dolaze samo tokom praznika i godišnjih odmora. Zanima me kako Nemci gledaju na Hrvate. Šta mislite, da li su se dobro integrisali u društvo ili postoje problemi sa integracijom?", stoji u postavljenom pitanju, prenosi Dnevno.hr.

Ubrzo su usledili različiti odgovori.

"Prema mom iskustvu, Nemci zapravo nemaju jasno formirano mišljenje o Hrvatima u Nemačkoj, jer su druge imigrantske zajednice mnogo brojnije i prisutnije. Generalno, Nemci Hrvatsku i Hrvate povezuju sa letovanjem na moru, roštiljem, gostoprimstvom i možda nekim opštim balkanskim mentalitetom, koji je teško tačno definisati", odgovorio mu je je jedan korisnik foruma Reddit.

Klikom na link saznajte o kojih šest stvari u životu u Nemačkoj niko ne govori, otkriva Darko.

Dok je drugi iskoristio priliku, te se našalio:

"Molim vas, nemojte mi više nuditi domaću rakiju od dede i prihvatite odgovor 'ne' kada kažem da više ne želim da pijem."

Jedna korisnica je dodala da o Hrvatima, za razliku od drugih naroda sa Balkana, nema neko posebno mišljenje.

"Nikada nisam čula da je neko imao neko posebno mišljenje o Hrvatima. O drugim narodima sa Balkana da, ali o Hrvatima ne. Takođe, u celom životu sam upoznala samo jednu Hrvaticu, majku moje najbolje drugarice iz detinjstva, i bila je apsolutno divna osoba", otkrila je, dok je druga priznala:

nemačka i srpska zastava Foto: Shutterstock

"Moje iskustvo je negativno. Ja sam Azijatkinja i imala sam hrvatskog šefa koji je često znao da mi kaže da ja nešto ne znam da radim samo zato što sam iz Azije."

Bilo je i onih koji su priznali da su im Balkanci kao jedan narod - lošeg i agresivnog ponašanja.

"Nemci generalno ne reaguju najbolje na balkanski mentalitet. Hrvate i Srbe često doživljavaju kao isti narod i smatraju ih veoma agresivnima. Zašto, ne znam. Zapravo ne postoji posebno mišljenje isključivo o Hrvatima, jer su toliko mala zajednica da su gotovo statistička greška. Češće se govori o imigrantima iz bivše Jugoslavije, uz percepciju lošeg ponašanja i agresivnosti, ali uz priznanje da su dobri radnici", dodao je još jedan korisnik.

Ipak, sa njim se nije složio drugi korisnik foruma Reddit, objasnivši da ljude sa Balkana, kako on, tako i njegovi prijatelji smatraju iskrenim i vedrim ljudima.

"Nekada davno nismo previše razlikovali narode, već smo sve sa Balkana zvali jednim imenom. Smatrali smo ih čvrstim ljudima, iskrenim i vrednim. Takođe smo ih povezivali sa dobrom hranom i lepim ženama", zaključio je on.

Bonus video: