U nekim aerodromima, železničkim stanicama i specijalizovanim servisima postoji mogućnost kupovine izgubljenog ili ostavljenog prtljaga. Takav prtljag, koji nije preuzet ili je napušten, često se prodaje na aukcijama i može sadržati razne predmete – od odeće i obuće do elektronike i putnih dodataka. Za mnoge kupce to je prilika da po povoljnoj ceni nabave kvalitetne stvari, dok institucije koje prodaju prtljag nastoje da smanje nagomilavanje napuštenih predmeta.

Kupci u potrazi za povoljnim ponudama brzo "grabe" kofere i nadaju se da će unutra pronaći nešto vredno što je neko ostavio ili zaboravio. Upravo to je nedavno učinio Skot Fensom. Dvadesetšestogodišnjak iz engleskog Hempšira kupio je ostavljeni Najk Er ranac za 10 funti (oko 12 evra) i sanjao o osvajanju džekpota. Međutim, nije baš pronašao predmete kojima se nadao.

U snimku koji je prikupio 1.7 miliona pregleda i 36 hiljada lajkova, Fensom je otkrio šta se nalazilo u torbi, piše Miror. Među prvim stvarima na koje je naišao bili su nasumični komadi metala, privezak i opušci cigareta. Pronašao je i alat, praznu limenku Red Bula, naočare za čitanje, reflektujući prsluk i dezodorans.

Među ostalim predmetima bili su jakna, novine i račun iz hotela, kao i nekoliko električnih kablova. Ipak, nije sve bilo tako loše. Fensom je pronašao i par patika, kao i DeVolt slušalice koje vrede znatno više od deset funti koliko je platio za izgubljeni prtljag. To ga, međutim, nije sprečilo da se oseća pomalo razočarano.

"Očekivao sam malo više", priznao je 26-godišnjak.

Ljudi u odeljku za komentare delovali su podjednako neimpresionirano: "Ovako je izgledao moj ranac za osmi razred", "Bar se torba može prodati za oko 10 funti", "Početni paket za zidara".

