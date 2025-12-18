Slušaj vest

Muškarac je ostao u šoku kada je otkrio da je njegova supruga zamenila njegovu kolekciju retkih kovanica, vrednu više od 3.000 dolara (oko 2.550 evra), za šaku sitniša. Svoju neverovatnu priču podelio je na Reditu, gde je izazvala lavinu reakcija.

Životna strast uništena u trenu

Korisnik Redita objasnio je da je decenijama gradio svoju kolekciju. Počeo je da skuplja kovanice još kao dečak, a tegla sa najvrednijim primercima stajala je na njegovoj polici za knjige više od 35 godina. Iako njegova supruga, s kojom je u braku 25 godina, nikada nije obraćala pažnju na nju, to se nedavno promenilo – na najgori mogući način.

Vredni novčići za nekoliko dolara

"Otišla je u radnju za pletenje u petak i zamenila ih za nekoliko novčanica od jednog dolara. Imao sam šaku srebrnih četvrtina i neke retke nikle. Dva nikla su procenjena na više od 1.300 američkih dolara," napisao je ogorčeni suprug.

Cela kolekcija bila je procenjena na više od 3.000 dolara, ali je sada potpuno nestala. Supruga je vredne kovanice zamenila za nekoliko dolara, a mužu je u tegli ostavila samo "nekoliko Čak I Čiz žetona". Autor objave priznao je da je bio "prilično besan" zbog njenog poteza.

Redit zajednica u neverici

Priču je objavio 15. decembra i ona je ubrzo postala viralna, sa više od 25.000 glasova i oko 4.000 komentara. Uz objavu je priložio i fotografiju tegle u kojoj su se nekada nalazile retke kovanice, a sada su u njoj samo bezvredni žetoni. Da stvar bude gora, dodao je da su se on i supruga upravo spremali na putovanje kako bi proslavili 25. godišnjicu braka, ali je ovaj događaj, kako kaže, pokvario svako uzbuđenje.

Hiljade korisnika Redita u komentarima izrazile su šok i nevericu. Mnogi su se pitali zašto je supruga odlučila da zameni teglu koja je decenijama stajala u kući, a da se prethodno nije posavetovala s njim.

"Zamenila je tvoju kolekciju retkih kovanica u radnji za pletenje?", "25 godina ste zajedno i nikada joj nisi objasnio koliko je ta tegla važna?", "Tvoja je krivica što joj nikada nisi rekao kolika je vrednost kolekcije", "Ne ostavljaj ovakve stvari da tek tako stoje okolo".

