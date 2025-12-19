Na društvenoj mreži X osvanuo je video preslatkog četvorogišnjaka koji je postideo sve koji su ga pogledali
Svaka čast
Ima 4 godine i dobio bi maksimalan broj poena u kvizu: Klinac pokidao zadatak i usijao društvene mreže
Slušaj vest
Koliko puta ste, gledajući kviz Slagalica, rešavali zadatke zajedno sa takmičarima? Neke odgovore ste znali pre njih, eventualno "zabrljali" igru skočko, a onda razvalili Asocijacije?
A, kakvi ste kada dođe zadatak s brojkama? Na mreži X je osvanuo snimak mališana od četiri godine, koji je u kvizu "Countdown" rešavao upravo matematički zadatak i završio ga pre isteka vremena.
Mališan je tati strpljivo objašnajvao od kog broja kreće,šta treba da oduzme da bi dobio poslednji broj, a potom izmamio komentare "odraslih" da se pored njega osećaju "neverovatno tupavo".
Pogledajte:
(Kurir.rs/Mondo)
VIDEO: Humanitarno izdanje kviza "Mozaik"
Reaguj
Komentariši