Slušaj vest

Mozgalice i pitalice su sjajan način da aktivirate svoje moždane vijuge, testirate logiku i sposobnost rešavanja problema. Neke zagonetke deluju jednostavno, dok druge mogu potpuno da vas zbune. Pred vama je jedna od najkomplikovanijih - mnogi je smatraju najtežom mozgalicom na svetu. Pa dobro razmislite pre nego što date odgovor.

Zagonetka

Ulazi žena u kuću i vidi čoveka kako ljulja dete, te mu kaže:

"Ljuljaj sine sina svoga, brata muža moga!"

Pitanje glasi: Šta su žena i čovek?

Edip i Jokasta
Edip i Jokasta Foto: British Library / akg-images / Profimedia

Rešenje

Odgovor je da su žena i taj čovek majka i sin, a ujedno i supruga i muž.

O čemu se radi?

Ova zagonetka zapravo se oslanja na staru legendu o Edipu. Prema priči, Edip nije znao identitet svojih roditelja, pa je nenamerno ubio svog oca i oženio svoju majku. Zbog toga, dete koje su dobili postaje i sin i brat svom ocu - stvarajući složenu, gotovo neverovatnu porodičnu relaciju.

(Kurir.rs/ Ona)

Ne propustiteZanimljivostiNa razgovoru za posao dobio da reši zagonetku: Mreže usijala žestoka rasprava oko rešenja "Da li je ovo trik pitanje?
Razgovor za posao
Zanimljivosti"Kako mi deci da objasnimo rešenje?" Zadatak iz matematike iz trećeg osnovne posvađao roditelje i nastavnike
dečak radi domaći zadatak
ZanimljivostiŠta je starije kokoška ili jaje? Naučnici se konačno usaglasili i ne, odgovor nije ono što mislite
šta je starije kokoška ili jaje
ZanimljivostiJOŠ JEDNA MATEMATIČKA MOZGALICA POSVAĐALA LJUDE NA MREŽAMA! Strasti se ne smirujuta vi mislite, koji je zbir svih brojeva? (FOTO)
zagonetka-pitanje.jpg

Bonus video: 

Zagonetka koju reč vidite Izvor: TikTok/hecticnick