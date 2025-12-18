Ovo je jedna od najtežih zagonetki na svetu: Malo ko zna rešenje, a sve ima veze sa starom Grčkom
Mozgalice i pitalice su sjajan način da aktivirate svoje moždane vijuge, testirate logiku i sposobnost rešavanja problema. Neke zagonetke deluju jednostavno, dok druge mogu potpuno da vas zbune. Pred vama je jedna od najkomplikovanijih - mnogi je smatraju najtežom mozgalicom na svetu. Pa dobro razmislite pre nego što date odgovor.
Ulazi žena u kuću i vidi čoveka kako ljulja dete, te mu kaže:
"Ljuljaj sine sina svoga, brata muža moga!"
Pitanje glasi: Šta su žena i čovek?
Rešenje
Odgovor je da su žena i taj čovek majka i sin, a ujedno i supruga i muž.
O čemu se radi?
Ova zagonetka zapravo se oslanja na staru legendu o Edipu. Prema priči, Edip nije znao identitet svojih roditelja, pa je nenamerno ubio svog oca i oženio svoju majku. Zbog toga, dete koje su dobili postaje i sin i brat svom ocu - stvarajući složenu, gotovo neverovatnu porodičnu relaciju.
