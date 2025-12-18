Slušaj vest

Kako se 2025. godina polako bliži kraju, osećaj promene već lebdi u vazduhu. A prema horoskopu, dve izrazito moćne planete, Saturn i Neptun, privode kraju svoje duge cikluse kroz Ribe i spremaju se za veliki prelazak u vatreni, neustrašivi znak Ovna početkom 2026. godine.

Ako vam je poslednjih meseci bilo teško da razlučite šta je stvarno, šta je intuicija, a šta samo magla u glavi, znajte da je ovaj duo imao prste u tome. Ribe su znak završetka, povlačenja i dubina koje nije lako pojmiti. Ovde Saturn traži granice, dok ih Neptun briše. Ovde se suočavate s istinom, ali i iluzijama. Zato ovaj period finalizacije donosi jedno pitanje koje odzvanja za sve nas: šta treba da dovršimo, otpustimo ili raščistimo pre početka potpuno novog poglavlja?

Majanski horoskop
Šta svaki horoskopski znak treba da završi do kraja godine Foto: Patrick Guenette / Alamy / Profimedia

Kada oboje uđu u znak Ovna 13. februara 2026, energija se naglo okreće. Jasnije vidite, brže odlučujete, instinkt vodi, a svet oko vas dobija oštrije linije. Ali pre toga, postoji poslednji, nežni, ali važan "završni ispit" kroz kraj 2025. godine. Evo šta svaki horoskopski znak treba da ispuni, otpusti ili završi kako bi što lakše zakoračio u 2026. godinu.

Ovan: Oprostite i krenite rasterećeni

screenshot-20231213-234223.jpg
Ovan Foto: Shutterstock

Pre nego što Saturn i Neptun uđu u vaš znak, vreme je da pustite teret koji vučete godinama. Jedno kajanje, jedna krivica ili jedna stara priča koju niste pustili od 2011. treba sada da ode. Oprostite nekome ili, još važnije, oprostite sebi. Potrebna vam je sloboda da u 2026. uđete brzinom munje.

Bik: Napustite krugove koji vam više ne odgovaraju

profimedia-0863000658.jpg
Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Vaše društvo, timovi, kolege ili grupe bili su poligon za rast. Sada iskreno sagledajte: da li se tu još osećate dobro? Ne radi se o naglom prekidu, već o elegantnom povlačenju iz odnosa koji više nisu u skladu sa vašom energijom. Pravite prostor za ljude koji vam u 2026. donose stabilnost i toplinu.

Blizanci: Donesite konačnu profesionalnu odluku

screenshot-20231213-234122.jpg
Blizanci Foto: Shutterstock

Ili završite taj projekat koji se godinama vukao, ili priznajte sebi da mu je istekao rok. Saturn i Neptun traže da zauzmete jasan stav o karijeri. Pustite ono što više nije vaša ambicija i napravite mesto za nove saradnje koje već čekaju početak 2026.

Rak: Izaberite jedan san vredan vaše posvećenosti

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Shutterstock

Godinama lutate među idejama, planovima i vizijama. Ali ovog puta, samo jedna ideja može sa vama dalje. Izaberite onu koja vas zaista ispunjava i držite se nje. Suzite fokus i pripremite se za veliki profesionalni uspon koji stiže u 2026.

Lav: Izađite iz igre moći i vratite sebi slobodu

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Shutterstock

Emocionalne veze i strahovi držali su vas u povučenoj energiji. Pre kraja godine potrebno je da razrešite jedan unutrašnji čvor. To može biti strah, osoba ili priča koja je predugo bila jača od vas. Ovaj rez vodi pravo u avanturističniji i širi život koji vas čeka u 2026.

Devica: Recite šta vam je potrebno bez uvijanja

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Shutterstock

U jednom odnosu, partnerstvu, saradnji ili važnoj vezi već dugo govorite polovično. Sada je vreme da budete direktni. Bez "pakovanja" svake rečenice. Ovaj čin jasno postavlja temelje za ozbiljna partnerstva koja dolaze u 2026.

Vaga: Zamenite jednu iscrpljujuću naviku podržavajućom

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Shutterstock

Godinama ste se vrteli u istim rutinama. Pre prelaska u 2026, izaberite jednu naviku koja vam oduzima energiju i zamenite je onom koja vas vraća u balans. Jedna mala promena pravi veliki prostor za zdraviji i organizovaniji život koji vas čeka.

Škorpija: Završite kreativni ili emotivni proces

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Shutterstock

Ako postoji strastveni projekat, romansa na pauzi ili kreativna ideja koja nikako da se zaključi, sada je trenutak. Ili završite ili elegantno zatvorite knjigu. Taj prostor će vam biti potreban jer 2026. donosi jednostavniji i stabilniji ritam života.

Strelac: Rešite jedan porodični ili stambeni problem

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Shutterstock

Sve što ste izbegavali kod kuće sada dolazi na red. Možda je to razgovor, možda emotivna tema, možda praktična obaveza. Rešite direktno. Temelj mora biti čist jer 2026. postaje vaša godina izlaska u prvi plan.

Jarac: Utišajte jednu komunikacionu naviku

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Shutterstock

Previše poruka, previše obaveza, previše objašnjavanja. Vaš način komunikacije vas iscrpljuje, zato promenite način na koji komunicirate. Ako prebrzo kažete "da", usporite. Ako previše lako ulazite u rasprave, zastanite. Ova mala promena vodi u mirnije, dublje i intimnije poglavlje 2026.

Vodolija: Napravite jedan važan finansijski potez

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Shutterstock

Vreme je da potvrdite svoju vrednost konkretnim gestom. To može biti povišica, investicija, otplata duga ili nova cena vaših usluga. Ovaj čin samopoštovanja priprema vas za partnerstva koja 2026. donose obilje.

Ribe: Ostavite iza sebe jednu staru verziju sebe

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Od 2011. ste se menjali, lomili, rasli i obnavljali. Sada je trenutak da se osvetli jedna uloga ili očekivanje koje više ne pripada vašem identitetu. Zamenite ga nečim što vas predstavlja danas. Ovaj lagan, ali moćan korak oslobađa prostor za prizemniji i stabilniji život u 2026.

(Kurir.rs/Sensa)

Ne propustiteZanimljivostiNa njih će zimski solisticij imati najveći uticaj: Tri horoskopska znaka na vreme neka postave jasne namere
Nasmejana devojka sa štitnicima na ušima, uživa u zimi i snegu
ZanimljivostiOvim horoskopskim znacima zima najteže pada: Ne vole promene, a hladnoća ih ubija u pojam
Žena sa torbicom u bundi pada na ledu
ŽenaDo kraja godine stiže novac: Ova 3 znaka imaju razlog za slavlje, bogatstvo ih čeka tik iza ćoška!
Horoskop
ŽenaOvim horoskopskim znacima biće puni džepovi: Decembar im donosi brdo para, svi im zavide!
Ilustracija - krug Zodijaka

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?

DA LI ZNATE ŠTA JE MUNDALNA ASTROLOGIJA? Stvari će se vratiti u normalu, evo i kada (KURIR TV) Izvor: Kurir televizija