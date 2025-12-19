Sveti Nikola, jedan od najvoljenijih i najčešće slavljenih svetaca u srpskom narodu, simbol je dobrote, zaštite i vere. Njegov dan obeležava se 19. decembra, u duhu zajedništva, skromnosti i zahvalnosti, uz posnu trpezu i otvorena vrata doma. Upravo tada, lepa reč i iskrena čestitka imaju posebnu snagu – da upute blagoslov, požele zdravlje i podsete na prave vrednosti.