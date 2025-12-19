Slušaj vest

Sveti Nikola, jedan od najvoljenijih i najčešće slavljenih svetaca u srpskom narodu, simbol je dobrote, zaštite i vere. Njegov dan obeležava se 19. decembra, u duhu zajedništva, skromnosti i zahvalnosti, uz posnu trpezu i otvorena vrata doma. Upravo tada, lepa reč i iskrena čestitka imaju posebnu snagu – da upute blagoslov, požele zdravlje i podsete na prave vrednosti.

Sveti Nikola
Sveti Nikola Foto: Shutterstock

Izdvajamo vam najlepše čestitke za Svetog Nikolu, bilo da volite da šaljete tekstualne poruke, bilo da volite da šaljete slikovite, vaši najmiliji domaćini će se sigurno obradovati.

Najlepše čestitke za Svetog Nikolu

  • Srećna slava Sveti Nikola! Neka vam dom ispune zdravlje, mir i blagostanje.
  • Neka vas Sveti Nikola čuva i vodi kroz život uz veru, ljubav i slogu u porodici.
  • Srećan i blagosloven praznik svima koji slave Svetog Nikolu!
  • Srećna slava! Neka vas Sveti Nikola čuva.
  • Blagoslovena slava i puno zdravlja!
  • Mir, zdravlje i sreća – srećan Sveti Nikola!
  • Neka Sveti Nikola donese mir u vaše srce, zdravlje vašoj porodici i radost u vaš dom.
  • U domu gde se Sveti Nikola slavi, neka uvek vladaju sloga, razumevanje i ljubav.
  • Želim vam da vas ovaj sveti dan ispuni nadom, toplinom i verom u dobro.
  • Neka vas molitve Svetom Nikoli čuvaju od svakog zla i vode putem vere i dobrote.
  • Pod zaštitom Svetog Nikole, neka vaša kuća bude mesto mira i blagoslova.
  • Neka vas Sveti Nikola podseti na snagu dobrote, milosrđa i vere.
  • Srećan praznik svima koji danas slave i onima koji čestitaju.
  • Neka ovaj dan donese mir, radost i lepe misli u svaki dom.
  • Praznik je prilika da jedni drugima poželimo dobro – srećan Sveti Nikola!

