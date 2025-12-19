Slušaj vest

Na dan Svetog Nikole, koji se obeležava usred božićnog posta, u narodu se oduvek strogo vodilo računa o ponašanju. Ne zato što je reč o strahu, već o poštovanju svetitelja koji se smatra zaštitnikom doma, dece, siromašnih i putnika. Zbog toga se veruje da određene stvari tog dana predstavljaju greh i prizivaju nemir u kuću.

Šta se smatra velikim grehom na Svetog Nikolu

Najvećim grehom smatra se obavljanje teških fizičkih poslova. Pranje, ribanje, veliko čišćenje, rad u polju, seča, popravke i svi poslovi koji nisu nužni ostavljaju se za neki drugi dan. Verovanje kaže da se radom na veliki praznik pokazuje nepoštovanje svetinje i da se time narušava mir doma tokom cele godine.

Pola Srbije slavi Svetog Nikolu, a druga polovina ide na slavu Foto: Shutterstock

Posebno se osuđuju svađe, psovanje i podizanje tona. Sveti Nikola se u narodu doživljava kao svetac mira i pravde, pa se veruje da svaka teška reč izgovorena tog dana ostavlja trag. Kuća u kojoj se na Svetog Nikolu svađa, prema starom verovanju, tokom godine ima više nemira i razdora.

Nepoštovanje posta takođe se smatra grehom. Kako Sveti Nikola uvek pada u vreme božićnog posta, tog dana se jede posna hrana. Čak i oni koji inače ne poste, po običaju tog dana poste makar simbolično. Mrsna trpeza se doživljava kao nepoštovanje praznika i tradicije.

Ikona Svetog Nikole u manastiru Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji Foto: François Guénet / akg-images / Profimedia

Narodna verovanja koja se i danas poštuju

U narodnim verovanjima postoji i pravilo da se na Svetog Nikolu ne daje novac iz kuće i ne pozajmljuje. Smatra se da se zajedno s novcem iznosi i sreća doma, pa se finansijske obaveze, koliko god je moguće, ostavljaju za neki drugi dan.

Takođe se veruje da se bez velike potrebe ne započinju putovanja. Iako je Sveti Nikola zaštitnik putnika, stari običaji kažu da se tog dana putuje samo ako je nužno, uz molitvu i smirenost, a ne iz hira.

Suština svih ovih verovanja nije u zabrani, već u poruci. Sveti Nikola se obeležava kao dan smirenja, zahvalnosti i poštovanja, kada se posao utišava, reči biraju pažljivije, a dom čuva od svega što unosi nemir.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

Video: Sveti Nikola