Slušaj vest

Veliki broj srpskih domaćinstava i dalje se greje loženjem, bilo šporeta, kotlova ili kamina. Pepeo koji ostaje posle sagorevanja najčešće se baca, iako zapravo predstavlja izuzetno koristan i višestruko primenljiv materijal.

Pepeo sadrži hranljive materije poput kalijuma, kalcijuma, magnezijuma i fosfora i predstavlja ekološku alternativu za razne potrebe. Zato, sledeći put, ne bacajte pepeo, već ga iskoristite za jednu od sledećih šest namena..

Prirodno đubrivo za baštu

Pepeo je odličan izvor kalijuma i drugih minerala koji podstiču rast biljaka. Posipanje pepela po zemljištu poboljšava njegovu plodnost, posebno za povrće poput paradajza, krompira i šargarepe. Međutim, važno je koristiti pepeo umereno i izbegavati biljke koje preferiraju kiselo zemljište, poput borovnica., prenosi Večernji list.

Foto: Zoonar/Micha Klootwijk, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Regulacija kiselosti tla

Pepeo može neutralisati kiselo tlo jer deluje kao prirodni vapnenac. Ovo je osobito korisno za travnjake i vrtove s biljkama koje bolje uspevaju u neutralnim ili blago alkalnim uslovima. Pre primene preporučuje se testiranje pH vrednosti tla kako biste izbegli prekomernu alkalnost.

Prirodno sredstvo protiv štetočina

Pepeo odbija puževe i insekte, poput mrava. Pospite ga oko biljaka koje želite da zaštitite. Ali izbegavajte preterivanje, jer previše pepela može promeniti ravnotežu zemljišta.

Foto: Valérie Quéméner / Alamy / Profimedia

Čišćenje i poliranje

Pepeo se koristi za čišćenje od davnina. Pomešajte ga sa malom količinom vode da biste napravili pastu za poliranje srebrnih, staklenih ili metalnih površina. Ovaj prirodni abraziv uklanja mrlje bez štetnih hemikalija.

Održavanje staza i puteva

Zimi, pepeo pomaže u sprečavanju klizanja na zaleđenim stazama. Rasipanje tankog sloja pepela obezbeđuje bolju stabilnost i bezbednost, a takođe je ekološki prihvatljivije od soli, koja može naštetiti biljkama i životinjama.

Kompostiranje

Dodavanje pepela u kompost obogaćuje ga mineralima i pomaže u uravnoteženju pH vrednosti. Međutim, mora se voditi računa o količini kako bi se izbegla prekomerna alkalnost, koja može ometati proces razgradnje.

(Kurir.rs/ večernji.hr)

Bonus video: