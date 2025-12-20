Slušaj vest

Sjajno obnovljen železnički vagon iz 1906. godine pretvoren je u luksuzni smeštaj koji izgleda kao da je izašao iz romantičnog istorijskog filma. U srcu severnog Ajdaha, među planinskom tišinom i dugim zimama, ovaj neobičan prizor danas privlači goste iz celog sveta. Ipak, iza bajkovite slike stoji istinita priča o upornosti, viziji i porodičnom zajedništvu.

Glavni akter ove transformacije je Isak Frenč, 27-godišnji kreativac, koji je zajedno sa roditeljima i sedmoro braće udahnuo novi život zaboravljenom delu američke železničke istorije. Svoju priču podelio je sa portalom Realtor.com.

Vagon koji je trebalo da završi u pepelu

Sve je počelo jednog snežnog dana, kada je Isakov otac pomagao komšiji da očisti krov štale. Ispod nanosa snega i godina zapuštenosti nalazio se stogodišnji železnički vagon – spolja potpuno truo, iznutra nastanjen sa više od dvadeset mačaka.

"Svako drugi bi rekao: ‘Spalite to’, ali moj tata je istoričar u duši. On je u tome video priču vrednu spašavanja", prisetio se Isak.

Pogledajte u galeriji kako je voz izgledao pre restauracije:

1/5 Vidi galeriju Voz pre restauracije Foto: printscreen/youtube/ CNBC Make It

Vlasnik štale nije dugo razmišljao – vagon je prodat istog trenutka, a porodica Frenč krenula je u projekat čiji razmere tada nisu mogli ni da naslute.

Istraživanjem lokalnog istorijskog društva otkrili su da je reč o izuzetno retkom kombinovanom vagonu za prevoz putnika i pošte, jednom od samo dva koja su nekada saobraćala na liniji Vašington–Ajdaho–Montana. Smatralo se da su oba uništena, ali izbledeli broj 306 na bočnoj strani otkrio je da je ovaj primerak preživeo – i čekao da bude ponovo pronađen.

Restauracija vredna 130.000 evra

Obnova nije bila nimalo jeftina. U transport, restauraciju, popravke i opremanje uloženo je oko 130.000 evra, ali najveći izazov nije bio novac, već logistika. Porodica je čak dve godine čekala pouzdanu mehanizaciju koja bi mogla da preveze vagon bez rizika da se raspadne putem.

"Renovirali smo ga tokom pandemije. Sva moja braća su radila na projektu, a trojica od nas punih četiri meseca – ukupno oko 3.000 radnih sati", rekao je Isak.

Srušeno je sve što je bilo dotrajalo, podovi su temeljno brušeni i očišćeni, a uz pomoć epoksida za restauraciju brodova sačuvano je čak 98 odsto originalne konstrukcije.

Pogledajte u galeriji kako voz izgleda posle restauracije:

1/6 Vidi galeriju Voz posle restauracije Foto: printscreen/youtube/ CNBC Make It

Zbog oštećenja odlučili su da naprave potpuno novi krov, kao i natkrivenu terasu.

"Hteli smo da gosti mogu da uživaju napolju čak i kada pada sneg. A estetski, nadstrešnica daje utisak da dolazite na malu seosku železničku stanicu", objasnio je Isak.

Spoj istorije i luksuza

Unutrašnjost vagona uređena je sa velikim poštovanjem prema njegovoj prošlosti. Isakova majka obilazila je antikvarnice i garažne rasprodaje u potrazi za autentičnim nameštajem. Pronašla je čak i starinsku peć na propan.

"Savršena je jer daje toplinu, ali bez rizika od požara", rekao je Isak.

Jedan od najupečatljivijih detalja je ručno rađeni bakarni luster, replika originalnog sa fotografija iz 1906. godine. Izradio ga je majstor iz Teksasa, specijalizovan za istorijsku rasvetu.

"Bilo je neverovatno videti kako se fotografija iz 1906. pretvara u stvaran predmet", dodao je.

Spoljašnjost vagona danas krasi tamna šumskozelena boja, dok su krovne ploče izrađene od bakra, dajući celini bezvremenski i luksuzan izgled.

Klikom na link pogledajte kako je jedna žena od kuće koja se raspadala napravila raj.

Investicija koja se brzo isplatila

Projekat je finansiran kreditom porodične građevinske firme, a kasnije i poslovnim kreditom koji je u potpunosti otplaćen već u prvoj godini iznajmljivanja. Danas ovaj luksuzni vagon donosi oko 62.000 evra godišnje, dok se cena noćenja kreće od 300 do 370 evra.

"Ovo je deo tatine penzije. Svaki naš projekat ima suvlasnika unutar porodice, a ovaj je njegov", objasnio je Isak.

Mesto sa dušom

Najemotivniji trenutak dogodio se nakon završetka obnove. Isak se ubrzo oženio, a kraj medenog mesecasupružnici su proveli upravo u ovom vagonu.

"Pao je rani sneg, skoro 60 centimetara. Sedeli smo u salonu, čitali, pili čaj, peć je grejala, a napolju je padao sneg. Bilo je savršeno. Kao da se sve zatvorilo u jedan krug", rekao je mladi preduzetnik.

Priznao je i da je tokom obnove najteži deo bio da se poveruje da je ovakav poduhvat uopšte moguć.

(Kurir.rs/ Lepa&Srećna)

Bonus video: