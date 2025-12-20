da li ste znali?

Čemu služi rupa na otvaraču za limenke

Otvarač za limenke je jedan od onih svakodnevnih predmeta koje koristimo bez mnogo razmišljanja.

Njegova glavna funkcija je očigledna: da otvori konzervu. I to obično radimo prstima. Ali, čemu je rupa na otvaraču namenjena.

Prva skrivena funkcija

Ta mala rupa zapravo služi kao otvarač za flaše sa krunskim čepom. Većina ljudi koristi namenske otvarače za flaše ili se snalazi na razne druge načine, ali otvarač za konzerve je dizajniran da obavlja i taj zadatak.

Rupa se obično nalazi na kraju ručke, a njena ivica je savršeno oblikovana da zakači i podigne čep.

Postavite rupu: Postavite otvarač tako da mala rupa bude iznad čepa flaše

Zakačite: Gurnite ivicu rupe ispod čepa

Koristite polugu: Pritisnite ručku otvarača prema dole. Duga ručka deluje kao poluga, pružajući vam snagu da lako skinete čep sa flaše.

Ovaj genijalni dvostruki dizajn je savršen primer praktičnosti i efikasnosti u svakodnevnom životu.

Tako, sledeći put kada vam zatreba otvarač za flaše, ne morate da ga tražite po fioci. Vaš pouzdani otvarač za konzerve je spreman da obavi i taj posao.

Druga skrivena funkcija

Otvor na otvaraču služi kao držač za slamku, što olakšava pijenje tečnosti. Bolje je piti sok iz limenke uz pomoć slamke nego prisloniti ga usnama.

Otvor za piće na konzervi može biti veoma prljav, pa je pametnije izbegavati derktno prislanjanje usana na njega.

