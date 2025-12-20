Slušaj vest

Danas, 20. decembra, ulazimo u period obnove pod uticajem mladog Meseca u znaku Strelca, astrološkog događaja koji donosi energiju za velike promene.

Mladi Mesec simbolizuje novi početak i priliku za okretanje nove stranice, a njegova energija je idealna za postavljanje namera i planiranje budućih koraka. Budući da se poslednji mladi Mesec 2025. godine nalazi u Strelcu, podstaći će nas na impulsivnost i avanturizam, ohrabrujući nas da sanjamo i preuzmemo pokoji rizik, pišu astrolozi Collective Worlda.

Foto: Shutterstock

Iako će energiju mladog Meseca osetiti svi znakovi Zodijaka, za četiri znaka će ovaj period označiti početak potpuno novog životnog poglavlja. U nastavku proverite da li se to odnosi na vaš znak i saznajte šta vam zvezde donose.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Strelčevi, vreme je za povratak sopstvenoj suštini. Mladi Mesec u vašoj prvoj kući, koja vlada identitetom i ličnošću, podstiče vas da se duboko zagledate u sebe i definišete ko ste sada i ko želite da postanete.

Vaša pustolovna priroda neprestano vas tera na istraživanje i pronalazak novih puteva, ali istovremeni uticaj retrogradnog Merkura savetuje oprez. Umesto srljanja u nove poduhvate, iskoristite ovaj trenutak za introspekciju i promišljanje. Već dugo pokušavate da otkrijete svoje pravo "ja", a sada je idealna prilika da se zapitate jeste li spremni da uložite potreban trud kako biste tu viziju i ostvarili.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Šta očekujete od svojih odnosa, Blizanci? Mladi Mjesec obasjava vašu sedmu kuću koja predstavlja veze i odnose, stavljajući upravo to pitanje u centar pažnje. Sada imate priliku da dubinski analizirate svoja prijateljstva i ljubavne veze, procenite njihovo trenutno stanje i razmislite o promenama koje priželjkujete.

Retrogradni Jupiter u vašem znaku dodatno pojačava želju za stabilnijim i sigurnijim odnosima. Iako ste svesni da rešenja postoje, skloni ste preispitivanju samih sebe umesto suočavanja s problemima. Iskoristite ovaj period da jasno definišete šta vam je potrebno od drugih kako biste mogli zajedno da gradite bolju budućnost.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ribe, da li ste spremne da svoje snove pretvorite u stvarnost? To je ključno pitanje koje donosi mladi Mesec u vašoj desetoj kući karijere i javnog ugleda. Iako retrogradni Merkur unosi dozu haosa u vaše profesionalne planove, upravo sada imate priliku da se posvetite svojim najambicioznijim ciljevima.

Svesni ste da se ništa ne postiže bez dobrog plana, a iako vam planiranje možda nije jača strana, ovo je idealno vreme da postavite jasne namere i iskreno priznate sebi šta vas sputava. Izazovan položaj Saturna u vašem znaku testiraće vašu izdržljivost i spremnost na naporan rad. Zapamtite, samo vi znate za šta ste sve sposobni.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Device, u fokusu vam je osećaj sigurnosti. Mladi Mesec u vašoj četvrtoj kući doma i porodice podstiče vas da otkrijete šta vam zaista pruža stabilnost, umesto da se oslanjate na privremena rešenja. Vaša potreba za kontrolom sada dolazi do izražaja pa biste mogli da osetite jak poriv za reorganizacijom životnog prostora.

Ipak, imajte na umu da retrogradni Merkur može da zakomplikuje i najjednostavnije zadatke. Ispod te želje za redom krije se dublja potreba za unutrašnjim mirom. Iskoristite ovaj period da se suočite sa svojim osećanjima i naučite da verujete instinktima. Čak i ako ono što vam donosi mir drugima nema smisla, važno je da to prigrlite ako odgovara vama.

Video: Zašto se ljudi oslanjaju na astrologiju