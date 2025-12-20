Slušaj vest

Ako ste se ikada pitali šta tačno razdvaja milenijalce od generacije Z, osim načina odevanja i takozvane "milenijalske pauze" pre snimanja videa, odgovor se možda krije u vašem mobilnom telefonu. Način na koji pišete poruke postao je svojevrsni digitalni otisak koji, hteli vi to ili ne, otkriva vaše doba svakim poslatim slovom, a razlike su mnogo dublje od samog izbora emotikona.

Podsećanja radi, pripadnici generacije Z rođeni su između 1997. i 2012. godine, dok su milenijalci na svet stigli u periodu od 1981. do 1996.

Interpunkcija? To je za milenijalce

Jedna Reddit rasprava koja je analizirala navike dopisivanja ovih dveju generacija privukla je ogromnu pažnju, a korisnici su secirali ključne razlike. Glavni zaključak? Pripadnici generacije Z gotovo po pravilu izbegavaju interpunkciju, što može da dovede do nesporazuma u komunikaciji sa starijima.

"Pitali su me ljudi malo mlađi od mene jesam li ljut na njih putem poruke jer ponekad pravilno koristim interpunkciju", podelio je svoje iskustvo jedan korisnik Reddita.

Drugi se složio, ističući jasan znak da se dopisujete s mlađom osobom: "Interpunkcija, stvarno, generacija Z je jednostavno ne koristi većinu vremena. Po mom iskustvu, milenijalci koriste interpunkciju."

Ako koristite , stari ste

Međutim, interpunkcija je samo početak. Ako ste mislili da ste "kul" jer koristite emodži koji plače od smeha, vreme je da vas razočaramo. Prema jednoj studiji, svako ko ga još uvek koristi smatra se - starim. Generacija Z će za nešto smešno mnogo radije upotrebiti emodži lobanje, što je direktno povezano s frazom "umirem od smeha".

A tu je i ono što generacija Z naziva "bumerskom elipsom" - tri tačkice na kraju rečenice koje starije generacije često koriste, ostavljajući mlađe u potpunoj zbunjenosti.

Jedan korisnik Reddita je to savršeno opisao: "Mali primer: Komšinica bumerka mi šalje poruku pitajući koja je naša poslovnica pošte. Odmah odgovorim, a ona odgovori s: ‘Hvala…’ Kao, šta, dođavola, još treba da se kaže ili implicira? Zašto ne ‘Hvala!’, ‘Hvala.’ ili ‘Hvala’ uz neki smajlić."

(Kurir.rs/ Index.hr)

