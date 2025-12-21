Slušaj vest

Dnevni horoskop za 21. decembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vam zvezde predviđaju za poslednji dan u nedelji. Neki znaci horoskopa će doživeti velike promene.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uvođenjem novih elemenata u način poslovanja nadmašićete konkurenciju. Čuvajte svoje poslovne tajne. Ukoliko još niste sreli srodnu dušu, danas možete upoznati nekog vrlo zanimljivog na kraćem putovanju. Nervoza.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Očekuju vas promene u timu zaposlenih i uvođenje novih metoda rada. To će vam omogućiti prednost. Planirate zajedničko putovanje s partnerom. Između vas vlada atmosfera harmonije i međusobnog razumevanja. Glavobolja.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posvetite ovaj dan tome da osmislite rezervni plan radnih aktivnosti. To će biti neophodno zbog promenljivih okolnosti. Primećujete promenu u partnerovom stavu. I jedno i drugo imate pomešana osećanja. Nesanica.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan je kao stvoren za to da osmislite novi plan radnih aktivnosti. Očekuje vas rad na novom projektu. Postići ćete uspeh u zajedničkom poduhvatu koji ste odavno planirali s partnerom. Planirate zajedničko putovanje. Lakša prehlada.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uspeh u uslužnim delatnostima može da obeleži ovaj period. Očekuju vas povoljne vesti i povećani obim posla. Slobodni Lavovi danas mogu da upoznaju jednu ekscentrični Vagu ili Vodoliju. Početak burne ljubavne avanture. Zadržavanje vode u organizmu.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Povoljan aspekt doneće vam stabilizaciju na poslu. Međuljudski odnosi će se popraviti. Odnos s partnerom ulazi u mirnije vode, a period razmirica je iza vas. Očekuje vas period stabilizacije. Smanjite nervozu, možete dobiti tahikardiju.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uspešan završetak rada na dugoročnom projektu ispuniće vas ponosom i zadovoljstvom. Bićete pohvaljeni. Slobodne Vage danas mogu upoznati izuzetno prijatnu osobu u znaku Ovna. Pred vama je romantičan izlazak. Glavobolja.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan može vam doneti odlične rezultate na poslu ukoliko se bavite trgovinom i uslužnim delatnostima. Lep izlazak s prijateljima može proteći u znaku novog poznanstva sa osobom koja će vas oduševiti. Više se odmarajte.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan vam može doneti uspešnu poslovnu saradnju sa inostranstvom. Očekuje vas poslovno putovanje. Već duže vreme gajite više od prijateljskih osećanja prema osobi koju dugo poznajete. Ubrzo sledi zbližavanje. Više se odmarajte.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ukoliko danas budete povukli pravi poslovni potez, očekuje vas uspeh na dugoročnom planu. Očekuje vas zbližavanje sa osobom koju već duže vreme poznajete, ali kojoj niste imali hrabrosti da priđete. Bolovi u zglobovima.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan mogu obeležiti važne vesti, a s tim u vezi je moguće iznenadno poslovno putovanje. Uspeh u saradnji sa inostranstvom. Uspešno ćete prevazići nesuglasice s partnerom. Vaš odnos počinje da se stabilizuje. Problem s centrom za ravnotežu.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ovaj dan posvetite pažljivom analiziranju poslovnih poteza koje ćete načiniti pošto ćete imati više potencijalnih opcija. Očekuje vas lep i harmoničan period u odnosu s partnerom. Planirate zajedničko putovanje. Proverite vid, moguća je promena dioptrije.