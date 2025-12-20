Slušaj vest

Simpsonovi su američka animirana komedija situacije koju je stvorio Met Grejning za Fox, a koja na satirični način prikazuje život u Americi. Premijera je emitovana 17. decembra 1989. godine, a danas je najdugovečnija američka animirana serija. Sada je uz pomoć modernih tehnologija prikazano kako bi omiljeni likovi izgledali u realnom životu.

Foto: Printskrin YT

Korišćenjem softverskih alata za generisanje slika i simulaciju stvarnosti, veštačka inteligencija je oživela likove poput Homera, Mardž, Barta, Lise i Megi na način koji je do sada bio nezamisliv.

Homer, glavni lik i otac u porodici Simpson, poznat je po svojoj ljubavi prema krofnama, te ga je veštačka inteligencija prikazala kao sredovečnog čoveka koji uživa dok jede krofnu. Mardž, Homerova supruga i Bartova, Lizina i Megina majka, u seriji je prikazana s drugačijom frizurom, a u komentarima se moglo pročitati da je "ista Kejti Peri".

Pozitivne komentare su dobili mala Megi i Ned Flanders.

Kada će biti kraj "Simpsonovih"

Met Grejning, tvorac kultne animirane serije "Simpsonovi", na Comic-Conu u San Dijegu proteklog letaosvrnuo na pitanje koje godinama muči obožavatelje: kada će se serija završiti? Njegov odgovor izazvao je pravu buru na društvenim mrežama.

"Iskreno sam mislio da će 36. sezona biti kraj", priznao je, ali odmah i dodao: "Ali ne, kraj se ne nazire. Nastavićemo dok neko ne umre", jasno aludirajući na smrt nekog od glavnih glumaca koji pozajmljuju glasove likovima.

Simpsonovi Foto: Profimedia

Ova izjava je, očekivano, izazvala lavinu komentara. Deo obožavatelja smatra da serija traje predugo i da je trebalo da se završi dok je još bila na vrhuncu slave. "Zar ne bi bilo časnije i s više poštovanja završiti seriju dok su svi glumci još tu? Bilo bi pogrešno nastaviti bez originalnih glasova", napisao je jedan korisnik, dok su drugi bili kraći: "Predugo je muzu.