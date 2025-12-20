Homer kao komšija kojeg svi imamo, a Mardž lepotica iz Holivuda: Ovako bi "Simpsonovi" izgledali u stvarnom životu
Simpsonovi su američka animirana komedija situacije koju je stvorio Met Grejning za Fox, a koja na satirični način prikazuje život u Americi. Premijera je emitovana 17. decembra 1989. godine, a danas je najdugovečnija američka animirana serija. Sada je uz pomoć modernih tehnologija prikazano kako bi omiljeni likovi izgledali u realnom životu.
Korišćenjem softverskih alata za generisanje slika i simulaciju stvarnosti, veštačka inteligencija je oživela likove poput Homera, Mardž, Barta, Lise i Megi na način koji je do sada bio nezamisliv.
Homer, glavni lik i otac u porodici Simpson, poznat je po svojoj ljubavi prema krofnama, te ga je veštačka inteligencija prikazala kao sredovečnog čoveka koji uživa dok jede krofnu. Mardž, Homerova supruga i Bartova, Lizina i Megina majka, u seriji je prikazana s drugačijom frizurom, a u komentarima se moglo pročitati da je "ista Kejti Peri".
Pozitivne komentare su dobili mala Megi i Ned Flanders.
Kada će biti kraj "Simpsonovih"
Met Grejning, tvorac kultne animirane serije "Simpsonovi", na Comic-Conu u San Dijegu proteklog letaosvrnuo na pitanje koje godinama muči obožavatelje: kada će se serija završiti? Njegov odgovor izazvao je pravu buru na društvenim mrežama.
"Iskreno sam mislio da će 36. sezona biti kraj", priznao je, ali odmah i dodao: "Ali ne, kraj se ne nazire. Nastavićemo dok neko ne umre", jasno aludirajući na smrt nekog od glavnih glumaca koji pozajmljuju glasove likovima.
Ova izjava je, očekivano, izazvala lavinu komentara. Deo obožavatelja smatra da serija traje predugo i da je trebalo da se završi dok je još bila na vrhuncu slave. "Zar ne bi bilo časnije i s više poštovanja završiti seriju dok su svi glumci još tu? Bilo bi pogrešno nastaviti bez originalnih glasova", napisao je jedan korisnik, dok su drugi bili kraći: "Predugo je muzu.
(Kurir.rs/Mondo)